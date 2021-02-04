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Hulk conhece a Cidade do Galo, faz exames e será apresentado nesta sexta-feira, 5 de fevereiro

O atacante é o principal reforço do elenco alvinegro para  a temporada 2021 e assinou com o time mineiro até o fim de 2022...

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 17:02

LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 17:02
Crédito: Hulk foi anunciado na última sexta-feira, 29 de janeiro, e está sendo festejado pelo torcedor alvinegro-(Divulgação/Atletico-MG
O maior reforço do Atlético-MG para a temporada 2021, o atacante Hulk, de 34 anos, chegou a Belo Horizonte em seu jato, na quarta-feira, e já iniciou a programação no seu novo clube. O jogador fez exames para avaliar sua condição física e conheceu a Cidade do Galo, centro de treinamento do time mineiro. Com o reconhecimento do seu novo local de trabalho, Hulk será apresentado nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, de forma oficial. O atleta concederá sua primeira coletiva como jogador do Atlético-MG.
VEJA COMO ESTÁ A SITUAÇÃO DO GALO NA SÉRIE A. SIMULE OS JOGOS -O que posso prometer é o meu melhor, o máximo, trabalhar bastante. Venho para construir uma linda história com o Galo. Foi uma decisão muito bem tomada. Graças a Deus, depois que oficializei, recebi muita mensagem de incentivo. Depois de 16 anos, estar retornando ao futebol brasileiro, venho com muita vontade. Quando somos acarinhados assim, fico sem palavras. Agradecer o Galo pelo lindo projeto apresentado. Eu tenho certeza que estamos preparados para ganhar muitos títulos aqui - disse Hulk, à TV Galo. Hulk não poderá reforçar o Atlético na reta final do Brasileiro, por conta do prazo de inscrição já ter se encerrado. Ele estará à disposição do clube no fim do mês, quando começa o Mineiro.

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