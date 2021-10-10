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Hulk comemora vitória sobre o Ceará, artilharia alcançada e destaca: 'Nosso foco é coletivo, ser campeão'

O atacante do Galo celebrou os primeiros gols com a presença do torcedor no estádio...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 17:20

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 17:20

Hulk marcou dois dos três gol do Galo na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, no sábado, 9 de outubro, no Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diego Costa anotou o outro tento alvinegro.
O atacante do Galo celebrou seus primeiros gols diante da massa e lembrou que feitos individuais são tem valor se o coletivo prevalecer. Hulk está com 10 gols no Brasileiro é é um dos artilheiros da competição, ao lado de Gilberto do Bahia. Confira nos videos da matéria o que o “Super-herói “ do Galo disse. Hulk celebrou seu primeiro gol pelo Galo com a presença da Massa Alvinegra-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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