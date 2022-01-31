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  • Hulk comemora um ano de Galo: 'Logo na primeira temporada já entrei na história do clube'
futebol

Hulk comemora um ano de Galo: 'Logo na primeira temporada já entrei na história do clube'

O atacante comentou sobre o sucesso que conseguiu no alvinegro em pouco tempo de BH ...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 19:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 19:18
Hulk está comemorando um ano de Atlético-MG. E o atacante, de 35 anos, teve uma temporada perto da perfeição. Com titulos de expressão, grandes atuações, o camisa 7 do Galo falou da rápida identificação com o clube e a torcida atleticana.

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