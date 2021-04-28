Hulk celebra gols contra o América de Cali, reforça respeito com Cuca e avalia: 'conseguimos nosso objetivo'

O Atlético-MG se recuperou da estreia ruim na Libertadores contra o La Guaira e venceu o América de Cali-COL por 2 a 1, gols de Hulk, com Sánchez descontando para os colombianos. O duelo foi na noite desta terça-feira, 27 de abril, no Mineirão, pelo Grupo H da competição sul-americana. Foi uma noite de futebol melhorado do Galo, com Hulk fazendo sua melhor apresentação, não só pelos gols, mas se tornando uma opção mais eficaz no ataque, no lugar de Vargas. Veja os gols no vídeo acima.
O camisa 7 do Galo falou sobre o resultado e reiterou seu respeito a Cuca e celebrou os primeiros três pontos do alvinegro na Libertadores. Confira no vídeo acima.
Próximos jogosNo sábado, 1º de maio, o Galo encara o Tombense, às 16h30, no Independência, pela partida de ida as semifinais do Campeonato Mineiro. Já na Libertadores, o alvinegro volta a campo no dia 4 de março, terça-feira, contra o Cerro Porteño, no Mineirão. Hulk foi o dono da noite, marcando os dois gols alvinegros sobre o América de Cali-(Pedro Souza/Atlético-MG)