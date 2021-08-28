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futebol

Hulk celebra convocação para Seleção após longo período de ausência

O atacante do Atlético-MG retornou cinco anos sem ser chamado. Ele esteve presente pela última vez em 2016, disputando a Copa América...

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 16:50

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2021 às 16:50
O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 27 de agosto, uma nova lista para os jogos do Brasil das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 com o atacante Hulk e o goleiro Everson entre os relacionados. O atacante não figurava em uma lista de convocados desde 2016, quando disputou a Copa América Centenário, nos EUA.
As novidades deixarão o time mineiro sem seis atletas durante as Datas-FIFA, já que Guilherme Arana (Brasil), Vargas (Chile), Junior Alonso (Paraguai e Savarino (Venezuela) também jogarão os duelos classificatórios para o Mundial do ano que vem.
Tite teve de refazer a lista devido a negativa das ligas inglesa e espanhola em não liberar seus jogadores porque o Brasil é um dos epicentros mundiais de contágio pela Covid-19. Entretanto, a CBF não desconvocou os atletas desses países, mas teve de fazer acréscimos na lista das Eliminatórias.
Hulk comentou sua satisfação no retorno ao time nacional, agradeceu ao Atlético e quer levar o bom ambiente do Galo para a concentração. Confira no vídeo. Hulk retornou à Seleção após cinco anos sem ser convocado-(Pedro Souza/Atlético-MG)

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