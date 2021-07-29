Hulk caminha para ter uma de suas temporadas mais goleadoras da carreira

Crédito: Pedro Souza / Atlético

A força com que Hulk tem balançado as redes adversárias tem chamado a atenção. Em seu retorno ao Brasil após 16 anos atuando no exterior, o atacante do Atlético Mineiro já marcou 16 gols em 35 jogos disputados - cinco deles apenas nas últimas quatro partidas. Além disso, deu nove assistências para seus companheiros marcarem.

Com uma média de 0,45 gol por jogo, o camisa 7 caminha para ter uma de suas temporadas mais goleadoras da carreira. Com o Galo vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, e ainda com 25 rodadas a serem disputadas no Campeonato Brasileiro, não faltarão oportunidades para o atacante.

O recorde pessoal de Hulk foi obtido em 2007, quando marcou 37 vezes em 42 atuações pelo Tokyo Verdy, do Japão. Números que chamaram a atenção do Porto, de Portugal, que o contratou no ano seguinte. Por lá, quase repetiu o feito, anotando 36 tentos em 53 partidas na temporada 2010/2011.

Talvez o artilheiro não consiga estabelecer uma nova marca em 2021, mas é bem provável que supere outros anos de sucesso. E não seria por falta de gols no passado - e nem no presente. Profissional desde 2004, o jogador marcou 20 gols ou mais em oito temporadas da carreira e em quatro países diferentes: Japão, Portugal, Rússia e China. Só falta o Brasil. Ao menos por enquanto...

TEMPORADAS DE HULK COM MAIS GOLS- Números do site OGol