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futebol

Hulk caminha para ter uma de suas temporadas mais goleadoras da carreira

Atacante tem média de quase um gol a cada dois jogos...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 15:11
Crédito: Pedro Souza / Atlético
A força com que Hulk tem balançado as redes adversárias tem chamado a atenção. Em seu retorno ao Brasil após 16 anos atuando no exterior, o atacante do Atlético Mineiro já marcou 16 gols em 35 jogos disputados - cinco deles apenas nas últimas quatro partidas. Além disso, deu nove assistências para seus companheiros marcarem.
Com uma média de 0,45 gol por jogo, o camisa 7 caminha para ter uma de suas temporadas mais goleadoras da carreira. Com o Galo vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, e ainda com 25 rodadas a serem disputadas no Campeonato Brasileiro, não faltarão oportunidades para o atacante.
O recorde pessoal de Hulk foi obtido em 2007, quando marcou 37 vezes em 42 atuações pelo Tokyo Verdy, do Japão. Números que chamaram a atenção do Porto, de Portugal, que o contratou no ano seguinte. Por lá, quase repetiu o feito, anotando 36 tentos em 53 partidas na temporada 2010/2011.
Talvez o artilheiro não consiga estabelecer uma nova marca em 2021, mas é bem provável que supere outros anos de sucesso. E não seria por falta de gols no passado - e nem no presente. Profissional desde 2004, o jogador marcou 20 gols ou mais em oito temporadas da carreira e em quatro países diferentes: Japão, Portugal, Rússia e China. Só falta o Brasil. Ao menos por enquanto...
TEMPORADAS DE HULK COM MAIS GOLS- Números do site OGol
2007 - 37 gols em 42 jogos - Tokyo Verdy-JAP10/11 - 36 gols em 53 jogos - Porto-POR2017 - 30 gols em 44 jogos - Shanghai SIPG-CHI​2006 - 26 gols em 41 jogos - Cansadole Sapporo-JAP15/16 - 23 gols em 39 jogos - Zenit-RUS​13/14 - 22 gols em 34 jogos - Zenit-RUS​11/12 - 21 gols em 39 jogos - Porto-POR14/15 - 21 gols em 45 jogos - Zenit-RUS2018 - 17 gols em 35 jogos - Shanghai SIPG-CHI2019 - 17 gols em 37 jogos - Shanghai SIPG-CHI2021 - 16 gols em 35 jogos - Atlético-MG

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