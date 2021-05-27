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Hulk acredita que o Galo está firme na briga pela Libertadores e pelo bicampeonato brasileiro

O atacante confia em uma boa performance da equipe mineira nas duas competições, as principais do ano para o alvinegro...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:45

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 18:45
Crédito: Hulk já sentiu o gosto de levantar um troféu pelo Galo e quer mais na temporada-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG começou o ano badalado pelo elenco que já possuía e com os reforços contratados para 2021. Todavia, o início do chamado time titular teve algumas oscilações, mas o caminho das vitórias foi encontrado, culminando na conquista do bicampeonato mineiro e sendo o melhor time da fase de grupos da Libertadores. Entretanto, o desafio do Galo é maior. Fazer o elenco forte se transformar em uma equipe vencedora, para buscar dois títulos que embalam os sonhos dos atleticano: o bi da Libertadores e o mais cobiçado, que é vencer o Campeonato Brasileiro, uma espera de 50 anos, que o clube pretende encerrar nesta temporada. O atacante Hulk, artilheiro do time no ano, com oito gols, e da Libertadores, com seis, sabe da pressão e do desejo pelos dois troféus e crê que o Galo possa trabalhar em duas frentes. - Libertadores é sempre importante, a glória eterna. E Brasileiro pra gente é especial, são 50 anos sem ganhar. Viemos para cá fazer história, deixar o nosso nome gravado em um grande clube, que é o Atlético. Sabemos que não será fácil, temos adversários fortes, temos que manter a nossa humildade, foco e comprometimento. Tenho certeza que temos grandes chances de ser campeões, sim-disse Hulk, que sentiu o gosto de ser campeão pelo clube e projeta mais conquistas. - É sempre bom estar na foto de campeão. Assim como aconteceu no último fim de semana. A gente foi campeão mineiro, nosso primeiro objetivo. Alcançamos mais um objetivo, na Libertadores, conseguir classificar, e em primeiro, melhor equipe da competição. Isso nos motiva - afirmou o jogador que crê no favoritismo alvinegro na competição sul-americana. - Com certeza. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Responsabilidade boa que temos que enfrentar. O Atlético, todas as competições que disputa, é para ganhar. A gente sabe que os adversários são difíceis. Não foi fácil o Mineiro, assim como não será fácil Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro. E todas as competições iremos entrar para ganhar. Com humildade, trabalhando, respeitando o adversário, mas tendo mais vontade do que eles e, com certeza, teremos grandes chances de ser campeão - completou. O Galo estreia no Brasileiro dia 30 de maio, às 11h, no Mineirão, contra o Fortaleza. Pela Libertadores volta a jogar em julho, mas saberá que será seu rival nas oitavas de final, no dia 2 de junho, quando haverá o sorteio entre os classificados da fase de grupos.

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