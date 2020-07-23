Hugo, irmão de João Félix, assina primeiro contrato profissional com o Benfica

A família Félix continua se fazendo presente no Benfica. Após o atacante João Félix fazer sucesso com a camisa dos Encarnados e ser vendido para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros (R$ 543 milhões à época), agora é a vez de Hugo, irmão do jogador colchonero, dar seus primeiros passos no clube luso.Nesta quinta-feira, o clube lisboeta anunciou que o jogador de 16 anos assinou seu primeiro contrato profissional. Hugo chegou ao clube em 2015, com 11 anos, junto com o irmão. A duração do novo vínculo não foi divulgada pelo clube.