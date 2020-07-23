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futebol

Hugo, irmão de João Félix, assina primeiro contrato profissional com o Benfica

Jogador de 16 anos chegou ao clube de Lisboa com 11 anos e pertence ao time sub-17...
LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2020 às 19:34

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 19:34

Crédito: Divulgação / Benfica
A família Félix continua se fazendo presente no Benfica. Após o atacante João Félix fazer sucesso com a camisa dos Encarnados e ser vendido para o Atlético de Madrid por 126 milhões de euros (R$ 543 milhões à época), agora é a vez de Hugo, irmão do jogador colchonero, dar seus primeiros passos no clube luso.Nesta quinta-feira, o clube lisboeta anunciou que o jogador de 16 anos assinou seu primeiro contrato profissional. Hugo chegou ao clube em 2015, com 11 anos, junto com o irmão. A duração do novo vínculo não foi divulgada pelo clube.
Meio-campista de origem, o atleta também atua como atacante. Na temporada 2019/20, Hugo marcou 13 gols no campeonato distrital sub-17, e foi o artilheiro da equipe. Na próxima temporada, o português continuará na categoria.

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