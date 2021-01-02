futebol

Huesca x Barcelona: onde assistir e prováveis escalações

Equipe de Koeman precisa vencer o lanterna de La Liga para se aproximar dos times do G4...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2021 às 13:18

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:18

Crédito: AFP
Tentando se aproximar dos times do G4, o Barcelona terá pela frente o lanterna do Campeonato Espanhol. Neste domingo, a equipe de Koeman entra em campo, às 17h (de Brasília), contra o Huesca.
VEJA A TABELA DE LA LIGARonald Koeman, treinador do Barça, falou sobre a situação da equipe na tabela e as chances de título de La Liga.
- Se a situação na Liga é que estamos com 11 ou 12 pontos atrás, o realista é dizer que não podemos ganhar o título. Não vou dizer que vamos parar de lutar. Todos que me conhecem sabem que sou um vencedor e não vou parar de lutar por esse título apesar da situação.
FICHA TÉCNICA
Huesca x BarcelonaData e horário: 03/01/2021, às 17h (de Brasília).Local: El Alcoraz (Huesca, ESP)Onde assistir: ESPN Brasil
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Huesca (Treinador: Miguel Ángel Sánchez Muñoz)Fernandez; Lopez, Pulido, Siovas, Galan; Rico, Mosquera; Ferreiro, Garcia, Ontiveros; Okazaki
Desfalques: Pablo Maffeo (lesionado)
Barcelona (Treinador: Ronald Koeman)Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Braithwaite, Messi e Dembélé.
Desfalques: Ansu Fati, Sergi Roberto, Piqué e Coutinho (lesionados)

