Hora do 'tira-teima'! São Paulo reencontra o Racing na Libertadores

Crédito: Marcelo Endelli / POOL / AFP

A fase de oitavas de final da Libertadores reserva um encontro especial para São Paulo e Racing. Isso porque as duas equipes já se enfrentaram no Grupo E desta edição da competição continental. No entanto, os resultados não foram muito bons para o Tricolor.

ATUAÇÕES: Orejuela marca contra, defesa falha no jogo aéreo, e São Paulo perde para o 4 de Julho

No dia cinco de maio, Racing e São Paulo se enfrentaram na Argentina, em partida válida pela terceira rodada. O Tricolor, com sua equipe titular, e um a menos no fim da partida, acabou empatando sem gols em Avellaneda. Neste jogo, os destaques do Tricolor foram o goleiro Tiago Volpi e o zagueiro Miranda, que na ocasião foi eleito o melhor jogador pela Conmebol.

Conheça o aplicativo de resultados do LANCE! O São Paulo também teve lados ruins nesse empate. Além da expulsão de William, o meia Daniel Alves e o atacante Luciano, saíram com lesões musculares. Ambos deixaram o campo reclamando de dores musculares. Luciano sentiu a lesão no final do primeiro tempo, retornou do intervalo, mas saiu logo depois. Já Dani teve dores após uma dividida na metade da etapa complementar.

O São Paulo teve muitas dificuldades na armação das jogadas, principalmente por conta da forte marcação do Racing. O Tricolor chutou apenas quatro vezes na partida, sendo que o principal alvo do clube argentino foi o meia Benítez, muito visado pelos volantes. Naquela ocasião, os comandados de Crespo pecaram na movimentação.

O camisa dez ficou fora de quatro partidas diante de Mirassol (duas vezes), Rentistas e Ferroviária. Ele voltou justamente contra os argentinos no Morumbi. Já Luciano foi desfalque em três partidas, contra Mirassol, Rentistas e Ferroviária. Jogo da volta teve única derrota do São Paulo no Morumbi na temporada ​Na quinta rodada, São Paulo e Racing voltaram a se enfrentar, desta vez no Morumbi. Com uma equipe reserva, visto que ia disputar o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o Tricolor acabou sendo derrotado por 1 a 0, com gol do zagueiro Novillo.

Esta derrota fez com que o Racing disparasse na primeira posição do grupo, que acabou se confirmando no final da fase classificatória. Os argentinos terminaram o Grupo E com 14 pontos, três a mais que o São Paulo.

O jogo teve dois destaques: essa derrota é a única do São Paulo no Morumbi até aqui na temporada. Em 12 jogos até aqui, foram nove derrotas e dois empates, além desse revés para os argentinos. O outo destaque foi a volta de Daniel Alves justamente nesse jogo. Ele entrou no segundo tempo e teve um gol anulado pela arbitragem.

O Tricolor sofreu um gol de bola aérea, que é um ponto forte do Racing e que precisa ser marcado pelo São Paulo. Vale destacar que o Tricolor levou três gols de bola parada na derrota para o 4 de Julho-PI, na Copa do Brasil. Os comandados de Juan Antonio Pizzi devem explorar essa arma ofensiva, visto que tem bons cabeceadores como o próprio zagueiro Novillo e o atacante Maggi.