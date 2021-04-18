Hora de 'virar a chave': veja a programação do São Paulo para estreia na Libertadores

Crédito: Divulgação / SPFC

Depois de quatro vitórias em sete dias pelo Campeonato Paulista, o São Paulo começa a voltar as atenções para a disputa da Copa Libertadores, quando o Tricolor estreia contra o Sporting Cristal, na próxima terça-feira (20), às 21h30, fora de casa.

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Além dos peruanos, o Rentistas (URU) e o Racing (ARG) integram o Grupo E da competição continental. Desafios que serão comuns no São Paulo nas próximas semanas, com jogos entre estadual e Libertadores.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Para uma boa preparação, a comissão técnica de Hernán Crespo deu folga aos jogadores no último sábado. O elenco se reapresenta neste domingo, no CT da Barra Funda. Logo depois, os jogadores já embarcam para o Peru.

Em solo peruano, os jogadores irão realizar um treinamento e se concentrarem para e estreia na Libertadores, rumo ao tetracampeonato da competição. Após o triunfo no Choque-Rei, o técnico Hernán Crespo falou sobre a expectativa.