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Hora de 'virar a chave': veja a programação do São Paulo para estreia na Libertadores

Tricolor teve folga no último sábado e se reapresenta neste domingo para começar o caminho rumo ao tetra da competição continental, diante do Sporting Cristal, no Peru...

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2021 às 07:00
Crédito: Divulgação / SPFC
Depois de quatro vitórias em sete dias pelo Campeonato Paulista, o São Paulo começa a voltar as atenções para a disputa da Copa Libertadores, quando o Tricolor estreia contra o Sporting Cristal, na próxima terça-feira (20), às 21h30, fora de casa.
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Além dos peruanos, o Rentistas (URU) e o Racing (ARG) integram o Grupo E da competição continental. Desafios que serão comuns no São Paulo nas próximas semanas, com jogos entre estadual e Libertadores.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Para uma boa preparação, a comissão técnica de Hernán Crespo deu folga aos jogadores no último sábado. O elenco se reapresenta neste domingo, no CT da Barra Funda. Logo depois, os jogadores já embarcam para o Peru.
Em solo peruano, os jogadores irão realizar um treinamento e se concentrarem para e estreia na Libertadores, rumo ao tetracampeonato da competição. Após o triunfo no Choque-Rei, o técnico Hernán Crespo falou sobre a expectativa.
. São Jogos que vocês faz para o futuro, se você quer ser protagonista, chegar até a final de tudo, tem que passar por essas experiências, clássicos, jogos importantes. É um ensaio para o futuro - disse o argentino.

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