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futebol

Hora da verdade! São Paulo inicia série de duelos diretos no Brasileirão

Tricolor tem duelos diretos nas próximas quatro rodadas da competição nacional. Primeiro desafio é nesta quarta-feira, contra o Athletico-PR, às 21h30, no Morumbi...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 07:00
Chegou a hora da verdade, torcedor são-paulino. O São Paulo inicia nesta quarta-feira, contra o Ahletico-PR, às 21h30, no Morumbi, a primeira de quatro partidas contra times diretos na briga para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.  Na 14ª colocação com 41 pontos, o São Paulo pega o Athletico-PR, que está na 13ª colocação, com o mesmo número de pontos. Depois, no dia 27, às 21h30, novamente em casa, a equipe encara o Sport, que se encontra no momento dentro do Z-4, na 19ª posição, com 33 pontos.
Após essa sequência em casa, o Tricolor viaja para Porto Alegre para encarar o Grêmio, dia dois de dezembro, às 20h. O Imortal está na 18ª posição, com 35 pontos. O último duelo direto será contra o Juventude, atualmente na 16ª colocação, com 39 pontos conquistados. O jogo será no dia seis de dezembro, ás 19h, no Morumbi.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Sequência pesada que pode definir o futuro do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A equipe precisará de ao menos seis pontos nesses quatro jogos para escapar de vez e tranquilizar esse final de temporada.
Crédito: SãoPauloiniciasequênciadeduelosdiretosnoCampeonatoBrasileiro(Foto:PauloPinto/SãoPauloFC

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