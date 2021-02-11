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Honda se reúne com presidente do Portimonense e deixa o clube cinco dias após ser anunciado

Japonês não se encaixa nos regulamentos do Campeonato Português para jogadores desempregados e não poderia ser inscrito na temporada atual...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 12:26

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 12:26

Crédito: DIVULGAÇÃO/PORTIMONENSE
Keisuke Honda não é mais jogador do Portimonense. Cinco dias após ser anunciado, o japonês se reuniu com o presidente do clube e decidiu encerrar seu contrato, uma vez que ele não poderia ser inscrito na atual temporada do Campeonato Português.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
Mesmo livre e sem contrato, Honda não se encaixa nos prazos determinados pelo regulamento de competições da Liga para jogadores desempregados. Assim, ele não poderia ser inscrito na competição.O meio-campista japonês ainda se recupera de uma lesão sofrida quando ainda atuava pelo Botafogo. O desejo do jogador é de atuar nas Olimpíadas de Tóquio e, por isso, procurará um novo clube.

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