Honda se reúne com presidente do Portimonense e deixa o clube cinco dias após ser anunciado

Keisuke Honda não é mais jogador do Portimonense. Cinco dias após ser anunciado, o japonês se reuniu com o presidente do clube e decidiu encerrar seu contrato, uma vez que ele não poderia ser inscrito na atual temporada do Campeonato Português.

Mesmo livre e sem contrato, Honda não se encaixa nos prazos determinados pelo regulamento de competições da Liga para jogadores desempregados. Assim, ele não poderia ser inscrito na competição.O meio-campista japonês ainda se recupera de uma lesão sofrida quando ainda atuava pelo Botafogo. O desejo do jogador é de atuar nas Olimpíadas de Tóquio e, por isso, procurará um novo clube.