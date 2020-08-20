Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Honda e Kalou se encontram pela primeira vez no Botafogo

Principais reforços do clube para a temporada, marfinense e japonês tem primeiro contato presencial em treino do Alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2020 às 15:27

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:27

Crédito: Divulgação/Twitter
O tão esperado encontro aconteceu. Keisuke Honda e Salomon Kalou tiveram o primeiro contato ao vivo como jogadores do Botafogo na tarde desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, durante o treino do Alvinegro.
Principais contratações do Glorioso para a temporada, o japonês e o marfinense já haviam jogado contra - inclusive, em uma partida válida pela Copa do Mundo de 2014. Será a primeira oportunidade, contudo, que os dois atuarão lado a lado.
Apresentado no fim de semana, Kalou fez o primeiro treino pelo Alvinegro na quarta-feira. Keisuke Honda, poupado do jogo contra o Atlético-MG por desgaste físico, visando a sequência do Alvinegro nas próximas semanas, não foi ao Nilton Santos. O dia 20 de agosto de 2020 marcou o primeiro encontro dos dois como companheiros de equipe.
Após a vitória por 2 a 1 sobre o Galo, o Botafogo retornou aos treinamentos visando o duelo diante do Flamengo, no domingo, às 11h, no Maracanã. Kalou, ainda em busca da preparação física ideal, ainda não tem data para estrear.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados