Honda e Kalou se encontram pela primeira vez no Botafogo

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O tão esperado encontro aconteceu. Keisuke Honda e Salomon Kalou tiveram o primeiro contato ao vivo como jogadores do Botafogo na tarde desta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, durante o treino do Alvinegro.

Principais contratações do Glorioso para a temporada, o japonês e o marfinense já haviam jogado contra - inclusive, em uma partida válida pela Copa do Mundo de 2014. Será a primeira oportunidade, contudo, que os dois atuarão lado a lado.

Apresentado no fim de semana, Kalou fez o primeiro treino pelo Alvinegro na quarta-feira. Keisuke Honda, poupado do jogo contra o Atlético-MG por desgaste físico, visando a sequência do Alvinegro nas próximas semanas, não foi ao Nilton Santos. O dia 20 de agosto de 2020 marcou o primeiro encontro dos dois como companheiros de equipe.