Homem que organizou voo responsável pela morte de Emiliano Sala é declarado culpado

Crédito: LOIC VENANCE / AFP

Após confessar ser o responsável pelo voo que vitimou o argentino Emiliano Sala, em 2019, o empresário britânico David Henderson foi declarado culpado nesta quinta-feira, segundo um tribunal do País de Gales. O atleta viajava de Nantes, na França, para se apresentar ao Cardiff City, mas o avião que o transportava caiu no Canal da Mancha após ficar desaparecido.Henderson, de 67 anos, era quem estava escalado para pilotar a aeronave, mas delegou a função David Ibbotson, de 59 anos, pouco antes da decolagem. O corpo do piloto nunca foi encontrado. David Henderson imprudência e negligência que poderia ter colocado em perigo o voo.

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O julgamento, que começou no último dia 18, teve mais de sete horas de deliberações. O júri popular decidiu por considerar David Henderson como culpado e a pena será divulgada no dia 12 de novembro. O empresário pode ser condenado a até sete anos de prisão.

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