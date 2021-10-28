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Homem que organizou voo responsável pela morte de Emiliano Sala é declarado culpado

David Henderson, de 67 anos, pode pegar até sete anos de prisão em pena que será anunciada em novembro. Sala morreu após avião cair no Canal da Mancha...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 12:08

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 12:08
Crédito: LOIC VENANCE / AFP
Após confessar ser o responsável pelo voo que vitimou o argentino Emiliano Sala, em 2019, o empresário britânico David Henderson foi declarado culpado nesta quinta-feira, segundo um tribunal do País de Gales. O atleta viajava de Nantes, na França, para se apresentar ao Cardiff City, mas o avião que o transportava caiu no Canal da Mancha após ficar desaparecido.Henderson, de 67 anos, era quem estava escalado para pilotar a aeronave, mas delegou a função David Ibbotson, de 59 anos, pouco antes da decolagem. O corpo do piloto nunca foi encontrado. David Henderson imprudência e negligência que poderia ter colocado em perigo o voo.
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O julgamento, que começou no último dia 18, teve mais de sete horas de deliberações. O júri popular decidiu por considerar David Henderson como culpado e a pena será divulgada no dia 12 de novembro. O empresário pode ser condenado a até sete anos de prisão.
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Revelado pelo Bordeaux, Emiliano Sala teve passagens por Crato, Orléans, Chamois Niortais e Caen, até chegar ao Nantes, em 2015. Em janeiro de 2019, foi contratado pelo Cardiff City, mas morreu antes de fazer sua estreia pela equipe, que pagou 15 milhões de libras (R$ 73 milhões à época) pelo negócio.

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