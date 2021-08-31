'Homem gol': relembre a primeira passagem de Calleri no São Paulo

Crédito: LUIS ACOSTA / AFP

O atacante Jonathan Calleri acertou seu retorno ao São Paulo na última segunda-feira, dia final da janela de transferências internacionais. De volta, o argentino tem a missão de repetir o bom desempenho da sua primeira passagem, em 2016. Naquela época, Calleri foi o quarto reforço do São Paulo para a temporada. O argentino chegou por empréstimo de apenas seis meses do Boca Juniors. Além dele, o clube trouxe o zagueiro Lugano, o lateral-esquerdo Mena e o atacante Kieza.

Contratado para ser um dos principais jogadores do ataque são-paulino, o argentino correspondeu e logo em sua estria, diante do César Vallejo-PER, pela Libertadores, já deixou sua marca. No segundo jogo, foram mais dois gols diante do Água Santa, pelo Campeonato Paulista.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAo longo de sua passagem pelo Tricolor, Calleri marcou 31 gols em 16 jogos, uma média de um gol a cada 4,7 finalizações. O argentino ainda anotou três assistências, acertou 39 de 76 finalizações e deu 23 assistências para chutes dos companheiros, segundo o 'Footstats'. Calleri fez seu último jogo pelo São Paulo em julho de 2016, na derrota por 2 a 1 para o Atlético Nacional-COL. Na ocasião, ele deixou sua marca, mas não impediu a eliminação do time na semifinal da Libertadores. Ao todo, Callri disputou 31 jogos pelo Tricolor, com 11 vitórias, sete empates e 13 derrotas.

NÚMEROS DE CALLERI PELO SÃO PAULO31 jogos16 gols3 assistências39/76 finalizações no alvo23 assistências para finalização