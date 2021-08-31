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'Homem gol': relembre a primeira passagem de Calleri no São Paulo

Em 2016, atacante chegou ao Tricolor sem muito alarde, vindo por empréstimo do Boca Juniors. Então com 22 anos, argentino caiu nas graças da torcida são-paulina...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 10:00
Crédito: LUIS ACOSTA / AFP
O atacante Jonathan Calleri acertou seu retorno ao São Paulo na última segunda-feira, dia final da janela de transferências internacionais. De volta, o argentino tem a missão de repetir o bom desempenho da sua primeira passagem, em 2016.  Naquela época, Calleri foi o quarto reforço do São Paulo para a temporada. O argentino chegou por empréstimo de apenas seis meses do Boca Juniors. Além dele, o clube trouxe o zagueiro Lugano, o lateral-esquerdo Mena e o atacante Kieza.
Contratado para ser um dos principais jogadores do ataque são-paulino, o argentino correspondeu e logo em sua estria, diante do César Vallejo-PER, pela Libertadores, já deixou sua marca. No segundo jogo, foram mais dois gols diante do Água Santa, pelo Campeonato Paulista.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosAo longo de sua passagem pelo Tricolor, Calleri marcou 31 gols em 16 jogos, uma média de um gol a cada 4,7 finalizações. O argentino ainda anotou três assistências, acertou 39 de 76 finalizações e deu 23 assistências para chutes dos companheiros, segundo o 'Footstats'. Calleri fez seu último jogo pelo São Paulo em julho de 2016, na derrota por 2 a 1 para o Atlético Nacional-COL. Na ocasião, ele deixou sua marca, mas não impediu a eliminação do time na semifinal da Libertadores. Ao todo, Callri disputou 31 jogos pelo Tricolor, com 11 vitórias, sete empates e 13 derrotas.
NÚMEROS DE CALLERI PELO SÃO PAULO31 jogos16 gols3 assistências39/76 finalizações no alvo23 assistências para finalização
▸ Fez 1 gol a cada 4,7 finalizações▸ Participou de 1 gol a cada 126'▸ Participou de 1 finalização a cada 24'

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