Holanda x Turquia: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Nesta terça-feira, a Seleção Holandesa enfrenta a Seleção Turca em confronto válido pela 6ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. A partida entre holandeses e turcos terá início às 15:45h (de Brasília).
A Holanda chega neste confronto contra a Turquia após vencer Montenegro por 4 a 0 e empatar com a Noruega pelo placar de 1 a 1. Os holandeses estão na segunda colocação do grupo G com 10 pontos somados em cinco partidas já disputadas.
Os turcos estão na liderança do grupo G, e somam 11 pontos em cinco partidas disputadas. Em seus dois jogos nesta Data Fifa, a Turquia venceu Gilbatrar por 3 a 0 e empatou com Montenegro em casa pelo placar de 2 a 2. O confronto direto contra a Holanda pode definir a liderança isolada.FICHA TÉCNICAHOLANDA x TURQUIA - Eliminatórias da Europa - Grupo G
Data e horário: 07/09/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdam (HOL)Árbitro: Daniele Orsato (ITA)Assistentes: Fabiano Preti (ITA) e Alessandro Giallatini (ITA)Onde assistir: TNT Sports
HOLANDA (Treinador: Louis van Gaal)Bijlow; Dumfries, de Vrij, De Ligt e Malacia; de Jong, Wijnaldum e Klaassen; Berghuis, Gakpo e Depay.
TURQUIA (Treinador: Senol Gunes)Çakir; Çelik, Ayhan, Soyuncu e Muldur; Karaca, Antalyali, Kokçu e Akturkoglu; Yazici e Unal.