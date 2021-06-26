Holanda x República Tcheca: saiba onde assistir e prováveis escalações

Crédito: DEAN MOUHTAROPOULOS/POOL/AFP

Após as partidas deste sábado entre País de Gales e Dinamarca, e Itália e Áustria, mais dois duelos das oitavas de final da Eurocopa ocorrem neste domingo. Um deles é o confronto entre a Holanda, primeira colocada do Grupo C e República Tcheca, que ficou na terceira posição no Grupo D. O jogo acontece no estádio Ferenc Puskás, na Hungria, às 13h.HOLANDACampeã do torneio em 1988, a Holanda busca o bicampeonato da competição. A melhor posição da seleção desde o título foi um terceiro lugar, em 2000. Na primeira fase, os holandeses venceram todos os duelos, contra Áustria, Ucrânia e Macedônia do Norte. A equipe de Frank de Boer conta com o talento de Memphis Depay e o boa fase de Wijnaldum para avançar às quartas do torneio.

"Estamos ansiosos pelo início das oitavas de final. Temos que conseguir um bom resultado frente à República Tcheca. Eles mostraram o que podem fazer na fase de grupos, mas nós também trabalharemos duro. Vamos usar os próximos dias para analisar a República Tcheca de maneira adequada", disse o técnico Frank De Boer na última quinta-feira, em coletiva de imprensa.

REPÚBLICA TCHECAA República Tcheca, ainda como Tchecoslováquia, venceu a Eurocopa em 1976. No entanto, após a dissolução com a Eslováquia, a melhor posição conseguida foi o vice-campeonato, em 1996. Em 2004, ficou na terceira posição. A equipe deposita as esperanças em Patrik Schick, vice-artilheiro do torneio, com dois gols. Em entrevista ao site da Uefa, o treinador Jaroslav Šilhavý reconheceu a força dos holandeses.

"Estamos muito atrás dos demais. Então, eu realmente aprecio que estejamos na fase eliminatória. Os jogadores precisam trabalhar juntos para alcançar bons resultados. A Holanda é uma equipe forte. Eles também passaram por um período difícil, mas é bastante óbvio agora que eles são muito fortes e que esta será uma partida difícil", disse o comandante tcheco.

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FICHA TÉCNICAHolanda x República TchecaEurocopa - Oitavas de final

Data e horário: 27/06/2021, 13h (Brasília)Local: Estádio Ferenc Puskás (HUN)Árbitro: Sergei Karasev (RUS)Transmissão: SporTV

HOLANDA (Técnico: Frank de Boer)Stekelenburg; De Vrij, Blind, De Ligt; Dumfries, De Jong, De Roon, Van Aanholt; Wijnaldum; Depay, Weghorst.