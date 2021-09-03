Holanda x Montenegro: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias Europeias

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Chegou a hora da bola rolar pela quinta rodada do Grupo G das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. E neste sábado, a Holanda recebe a seleção de Montenegro, no Philips Stadium, em Eindhoven. O jogo acontece às 15h45 (de Brasília). Saiba as informações sobre o duelo.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022HOLANDADe volta à seleção holandesa após sete anos, o técnico Louis van Gaal busca sua primeira vitória à frente da Laranja. Na última rodada, a primeira desde a volta do treinador de 70 anos, a Holanda empatou com a Noruega, fora de casa, em 1 a 1. O comandante, no entanto, não espera um jogo fácil.

- Acho que Montenegro tem jogadores criativos, habilidosos e espertos. Eles vão tornar o jogo difícil para nós, assim como a Noruega fez. Mas nós treinamos para isso - disse Van Gaal.

MONTENEGROCom os mesmos sete pontos da Holanda, a seleção de Montenegro busca fazer história para conseguir sua primeira classificação para uma Copa do Mundo desde a dissolução com a Sérvia. Na terceira posição do Grupo G, o time de Miodrag Radulovic vem de empate com a Turquia, fora de casa.

+ Quais clubes contrataram melhor na janela de transferências na Europa? Veja ranking do LANCE!FICHA TÉCNICA

Holanda x MontenegroEliminatórias da Copa do Mundo de 2022 - EuropaGrupo G - 5ª Rodada​Data e horário: 04/09/2021, às 15h45 (de Brasília)​Local: Philips Stadium, em Eindhoven (HOL)Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)Assistentes: Diego Barbero (ESP) e Ángel Nevado (ESP)Transmissão: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS TIMES

HOLANDA (Técnico: Louis van Gaal)Bijlow; Dumfries, Van Dijk, De Ligt e Malacia; De Jong, Wijnaldum e Klaassen; Gakpo, Berghuis e Depay.