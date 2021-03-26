Holanda x Letônia: onde assistir e prováveis escalações

Neste sábado, a Seleção da Holanda recebe, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdam, a Seleção da Letônia, em partida válida pela 2ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terá início às 14h (de Brasília).
Veja a tabela das EliminatóriasA Holanda chega no confronto contra a Letônia como franca favorita, mas precisa exercer tal posto. Contra a Turquia, nesta quarta-feira, os holandeses não conseguiram se impor dentro de campo, e sofreram uma dura derrota por 4 a 2.
- Se eu tivesse jogado bem, eu me defenderia das críticas. Os números falam: fui melhor assim na seleção (sobre jogar como atacante de área) - falou o atacante holandês Memphis Depay.
Assim como a Seleção Holandesa, a Letônia chega na partida deste sábado após uma derrota, mas quer mudar completamente o cenário existente nestas eliminatórias. A derrota de virada por 2 a 1 para Montenegro foi o início, e os holandeses serão adversários complicados.
- Esperemos que seja um prelúdio para muito mais pessoas - disse o treinador holandês Frank de Boer sobre a presença de 5 mil torcedores em Amsterdam neste sábado.FICHA TÉCNICAHOLANDA X LETÔNIA - Eliminatórias da Europa, Grupo G - 2ª rodada
Data e horário: 27/03/2021, às 14h (de Brasília)Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdam (HOL)Árbitro: Stéphanie FrappartAssistentes: Guillaume Debart e Mikael BerchebruOnde assistir: TNT e Estádio TNT Sports
HOLANDA (Treinador: Frank de Boer)Krul; Tete, De Ligt, Blind e Wijndal; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Berghuis, Malen e Depay.:
LETÔNIA (Treinador: Dainis Kazakevics)Steinbors; Savalnieks, Cernomodijs, Oss e Jurkovskis; Kamess, Zjuzis, Tobers e Ciganiks; Ikaunieks e Uldrikis.