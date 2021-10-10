  • Holanda x Gibraltar: onde assistir, horário e escalações do confronto das Eliminatórias
Holanda x Gibraltar: onde assistir, horário e escalações do confronto das Eliminatórias

Holandeses buscam manter a liderança de seu grupo nas Eliminatórias em confronto contra Gibraltar...
LanceNet

10 out 2021 às 15:25

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 15:25

Crédito: Holanda recebe Gibraltar em confronto (Foto; JOHN THYS / AFP
Nesta segunda-feira, a Seleção Holandesa recebe a Seleção de Gibraltar no Estádio De Kuip, em Rotterdam, pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto, que pode aumentar a vantagem da Holanda liderança, terá início às 15:45h (de Brasília).Veja a tabela das Eliminatórias
Primeira colocada do Grupo G das Eliminatórias, a Holanda busca manter a sequência positiva contra Gibraltar nesta segunda-feira. Com a vitória, os holandeses podem aumentar a diferença contra turcos e noruegueses, que buscam a liderança.
Sem pontos somados nestas Eliminatórias, Gibraltar terá uma grande adversária nesta segunda-feira, e enfrentará a dificuldade de jogar fora de sua casa. Contra os holandeses, os visitantes buscam somar o seu primeiro ponto na competição.FICHA TÉCNICAHOLANDA X GIBRALTAR - ELIMINATÓRIAS
Data e horário: 11/10/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: De Kuip, em Rotterdam (HOL)Árbitro: Vitali Meshkov (RUS)Assistentes: Igor Demeshko (RUS) e Dmitry Safyan (RUS)Onde assistir: Space e HBO Max
HOLANDA (Treinador: Louis Van Gaal)Bijlow; Timber, de Ligt, van Dijk e Malacia; de Roon, Wijnaldum e Gravenberch; Lang, Malen e Weghorst.
GIBRALTAR (Treinador: Julio Ribas)Robba; Wiseman, Mouelhi, Roy Alan Chipolina, Mascarenhas-Olivero e Joseph Chipolina; Walker, Torrilla, Ronan e Pons; Styche.
Desfalques: Goldwin (suspenso).

