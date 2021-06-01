futebol

Holanda x Escócia: onde assistir e prováveis escalações

Seleções enfrentam-se nesta quarta-feira em amistoso preparatório para a Eurocopa, que terá início em doze dias...
Publicado em 01 de Junho de 2021 às 15:49

Crédito: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP
Nesta quarta-feira, Holanda e Escócia se enfrentam em amistoso preparatório para a Eurocopa no Estádio Algarve, localizado na cidade Faro, em Portugal. O confronto, que terá início às 15:45h (de Brasília), serve para avaliar o desempenho dos times antes da grande competição entre seleções do continente europeu, que começa em doze dias.
Veja a tabela da EurocopaComeçou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!A Holanda chega no confronto após boas partidas no mês de março pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na época, foram duas vitórias contra Letônia e Gibraltar, além de uma derrota para a Turquia. Contra a Escócia, a Laranja espera começar uma boa sequência até a Eurocopa.
Os escoceses querem um cenário melhor do que aquele visto em março nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Na época, foram dois empates contra Áustria e Israel, e uma vitória contra as Ilhas Faroés. A Holanda pode ser uma grande adversária para estabelecer o início de uma boa Eurocopa em 2021.FICHA TÉCNICAHOLANDA x ESCÓCIA
Data e horário: 02/06/2021, às 15:45h (de Brasília)Local: Estádio Algarve, em Faro (POR)Árbitro: Vitor Ferreira (POR)Assistentes: Bruno Alves Jesus (POR) e Tiago Costa (POR)Onde assistir: Estádio TNT Sports
HOLANDA (Treinador: Frank de Boer)Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, de Vrij e Aké; de Jong, Klaassen e Wijnaldum; Berghuis, Depay e Luuk de Jong.
ESCÓCIA (Treinador: Steve Clarke)Marshall; Cooper, Hanley e Tierney; O'Donnell, McGinn, McTominay, McGregor e Robertson; Adams e Dykes.

