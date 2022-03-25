Holanda x Dinamarca: Saiba onde assistir e prováveis escalações do amistoso internacional

Dois classificados para a Copa do Mundo estarão em campo em mais um amistoso internacional, neste sábado. A Holanda enfrenta a Dinamarca em Amsterdã, e a bola rola a partir das 16h45 de Brasília.HOLANDAA Laranja Mecânica não perdeu nenhum dos seus sete jogos após a eliminação na Euro contra a República Tcheca Desde então, algumas alterações foram feitas, entre elas a mudança no comando. Louis Van Gaal retornou à seleção holandesa, após sete anos e desde então, segue invicto e com a classificação garantida para a Copa.
+Veja como foram as últimas campanhas da Itália em copas do Mundo
DINAMARCAOs dinamarqueses também já estão com a vaga garantida para o Mundial no Qatar. Os dinamarqueses, também fizeram sete jogos, após a Euro, tendo vencido seis e perdido um. A grande novidade na convocação de Kasper Hjulmand foi o retorno de Christian Eriikssen, após o colapso que teve na estreia da Eurocopa do ano passado.
FICHA TÉCNICAData e horário: sábado, 26 de março, às 16h45 de BrasíliaLocal: Johan Cruijff Arena, AmsterdãOnde assistir: Estádio TNT Sports e TNT HOLANDA (Treinador: Louis Van Gaal)Bijlow, Dunfries, de Vrij, van Dijk, Blind, Wijnaldum, de Jong, Klassen, Bergwijn, Depay e Danjuma DINAMARCA (Treinador: Kasper Hjulmand)Schmeichel, Vestergaard, Kjaer, Anderson, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Bah, Larsen, Dolberg e Olsen