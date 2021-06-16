Holanda x Áustria: onde assistir e prováveis escalações

Crédito: PETER DEJONG / POOL / AFP

Nesta quinta-feira, a Seleção da Holanda enfrenta a Seleção da Áustria na Johan Cruyff Arena, na cidade de Amsterdam, pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa. O confronto, que ocorre às 16h (de Brasília), pode definir um classificado para o mata-mata.

Veja a tabela da EurocopaOs holandeses tiveram dificuldade para vencer em sua estreia nesta Eurocopa, mas conseguiu bater a Ucrânia por 3 a 2. Com isso, a vitória contra a Áustria, que também soma três pontos, pode garantir a 'Laranja Mecânica' na próxima fase.

- Espero que sejamos dominantes na posse. Claro, precisamos estar cientes de seus principais jogadores. Eles trabalham muito e são ambiciosos. No entanto, controlaremos o jogo. Estou convencido de que, quando estivermos focados, faremos o trabalho - disse Depay, destaque da Holanda.

A Seleção Austríaca venceu a Macedônia do Norte por 3 a 1 em sua estreia na Eurocopa e, empatada com a Seleção Holandesa, soma três pontos em seu grupo. Na segunda rodada, uma vitória contra a Holanda pode garantir a classificação para o mata-mata.

- Vencemos o importante primeiro jogo; isso como nosso primeiro objetivo e nós o alcançamos. Agora precisamos construir sobre isso. A Holanda é obviamente a favorita do grupo. Eles são muito flexíveis e têm jogadores de alta qualidade como Depay e Wijnaldum, bem como De Ligt se ele joga. De Jong também. É uma equipe muito boa, mas também ganhamos muita confiança contra a Macedônia do Norte - disse Franco Foda, treinador da Áustria.FICHA TÉCNICAHOLANDA x ÁUSTRIA - Eurocopa, Grupo C

Data e horário: 17/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdam (HOL)Árbitro: Orel Grinfeeld (ISR)Assistentes: Roy Hassan (ISR) e Idan Yarkoni (ISR)Onde assistir: SporTV

HOLANDA (Treinador: Frank De Boer)Stekelenburg; de Ligt, de Vrij e Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Wijnaldum e Wijndal; Weghorst e Depay.

ÁUSTRIA (Treinador: Franco Foda)Bachmann; Dragovic, Alaba e Hinteregger; Schlager, Lainer, Laimer, Sabitzer e Ulmer; Kalajdzic e Baumgartner.