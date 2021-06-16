Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Holanda x Áustria: onde assistir e prováveis escalações

Pela segunda rodada do Grupo C, holandeses e austríacos se enfrentam em confronto que pode definir um classificado para o mata-mata...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jun 2021 às 15:34

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 15:34

Crédito: PETER DEJONG / POOL / AFP
Nesta quinta-feira, a Seleção da Holanda enfrenta a Seleção da Áustria na Johan Cruyff Arena, na cidade de Amsterdam, pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa. O confronto, que ocorre às 16h (de Brasília), pode definir um classificado para o mata-mata.
Veja a tabela da EurocopaOs holandeses tiveram dificuldade para vencer em sua estreia nesta Eurocopa, mas conseguiu bater a Ucrânia por 3 a 2. Com isso, a vitória contra a Áustria, que também soma três pontos, pode garantir a 'Laranja Mecânica' na próxima fase.
- Espero que sejamos dominantes na posse. Claro, precisamos estar cientes de seus principais jogadores. Eles trabalham muito e são ambiciosos. No entanto, controlaremos o jogo. Estou convencido de que, quando estivermos focados, faremos o trabalho - disse Depay, destaque da Holanda.
A Seleção Austríaca venceu a Macedônia do Norte por 3 a 1 em sua estreia na Eurocopa e, empatada com a Seleção Holandesa, soma três pontos em seu grupo. Na segunda rodada, uma vitória contra a Holanda pode garantir a classificação para o mata-mata.
- Vencemos o importante primeiro jogo; isso como nosso primeiro objetivo e nós o alcançamos. Agora precisamos construir sobre isso. A Holanda é obviamente a favorita do grupo. Eles são muito flexíveis e têm jogadores de alta qualidade como Depay e Wijnaldum, bem como De Ligt se ele joga. De Jong também. É uma equipe muito boa, mas também ganhamos muita confiança contra a Macedônia do Norte - disse Franco Foda, treinador da Áustria.FICHA TÉCNICAHOLANDA x ÁUSTRIA - Eurocopa, Grupo C
Data e horário: 17/06/2021, às 16h (de Brasília)Local: Johan Cruyff Arena, em Amsterdam (HOL)Árbitro: Orel Grinfeeld (ISR)Assistentes: Roy Hassan (ISR) e Idan Yarkoni (ISR)Onde assistir: SporTV
HOLANDA (Treinador: Frank De Boer)Stekelenburg; de Ligt, de Vrij e Blind; Dumfries, de Roon, de Jong, Wijnaldum e Wijndal; Weghorst e Depay.
ÁUSTRIA (Treinador: Franco Foda)Bachmann; Dragovic, Alaba e Hinteregger; Schlager, Lainer, Laimer, Sabitzer e Ulmer; Kalajdzic e Baumgartner.
Desfalques: Arnautovic (suspenso).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados