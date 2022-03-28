Holanda x Alemanha: onde assistir, horário e escalações do amistoso para a Copa do Mundo

A Holanda recebe a Alemanha nesta terça-feira, às 15h45 (de Brasília), no Estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar. A Estádio TNT Sports transmite.As duas equipes já garantiram a classificação para a Copa. Os holandeses terminaram na primeira colocada do Grupo G das Eliminatórias, com 23 pontos. Foram sete jogos, dois empates e uma derrotas. Os comandados de Louis van Gaal vêm de triunfo por 4 a 2 sobre a Dinamarca em amistoso.
Já a Alemanha, que terminou na liderança do grupo J, com 27 pontos marcados, com nove vitórias e uma derrota, busca se testar contra uma equipe de peso após derrotar Israel por 2 a 0, também em duelo amistoso, com gols da dupla do Chelsea formada por Havertz e Timo Werner.
No confronto direto, são seis vitórias para cada lado, além de oito empates.FICHA TÉCNICAHolanda x Alemanha
Data e horário: 29/03/2022, às 15h45 (de Brasília)
Local: Estádio Johan Cruijff Arena, em Amsterdã (HOL)
Onde assistir: Estádio TNT Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
HOLANDA (Técnico: Louis van Gaal)Flekken; de Ligt, van Dijk e Aké; Dumfries, Koopmeiners, De jong e Blind; Berghuis; Depay e Bergwijn.
ALEMANHA (Técnico: Hans-Dieter Flick)Ter Stegen; Kehrer, Tah, Schlotterbeck e Raum; Weigl, Gundogan; Draxler, Musiala e Havertz; Timo Werner.