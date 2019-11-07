Holanda volta a Vitória e torcedores podem ganhar viagem para Amsterdã

A seleção sub-17 da Holanda está de volta à Vitória. Nesta quarta-feira, a Laranja Mecânica desembarcou novamente na Capital Capixaba, para disputar as quartas de finais da Copa do Mundo Sub-17. Os holandeses jogam no Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo domingo (10), e para incentivar o torcedor capixaba a voltar ao estádio e torcer para a seleção, o Consulado Holandês, dará continuidade ao concurso de fotografia que irá premiar a melhor foto com uma passagem de ida e volta para Amsterdã, na Holanda.
O torcedor que participou da ação realizada durante a primeira fase da competição e ganhou a camisa com as cores da seleção holandesa, poderá concorrer a passagem área com novas postagens nessa fase da competição, pois a divulgação do vencedor será no dia 18 de novembro, depois que o Mundial for encerrado. Fique atento às regras da promoção.
- Postar no Instagram uma foto muito criativa demonstrando toda sua torcida pelo time sub-17 da Holanda.
- O perfil no Instagram deve estar em modo aberto e a foto deverá ser postada em modo público até a divulgação do ganhador.
- Na foto, o torcedor deverá estar vestindo a camisa promocional que recebeu.
- Não esquecer de seguir e marcar o perfil @nlinbrasil e de usar a hashtag #laranjamecanica na publicação.
- Todas as postagens serão avaliadas por uma comissão julgadora, que definirá um ranking das melhores postagens, com base nos critérios: adequação ao tema e criatividade.
- O resultado será divulgado no dia 18/11/2019 no perfil do Instagram @nlinbrasil e o ganhador da passagem será contatado através de mensagem direta da rede social.