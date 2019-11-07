Holanda volta a Vitória e torcedores podem ganhar viagem para Amsterdã

A seleção sub-17 da Holanda está de volta à Vitória. Nesta quarta-feira, a Laranja Mecânica desembarcou novamente na Capital Capixaba, para disputar as quartas de finais da Copa do Mundo Sub-17. Os holandeses jogam no Kleber Andrade, em Cariacica, no próximo domingo (10), e para incentivar o torcedor capixaba a voltar ao estádio e torcer para a seleção, o Consulado Holandês, dará continuidade ao concurso de fotografia que irá premiar a melhor foto com uma passagem de ida e volta para Amsterdã, na Holanda.