Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Holanda vence Macedônia do Norte e encerra fase de grupos da Eurocopa com 100%

Na primeira etapa, Holanda saiu apenas com 1 a 0 no placar, mas contruiu grande resultado no segundo tempo em ótima partida de Wijnaldum...
21 jun 2021 às 14:52

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 14:52

Crédito: Wijnaldum e Depay foram os grandes protagonistas da vitória da Holanda (KENZO TRIBOUILLARD / POOL / AFP
A Holanda encerrou sua participação no Grupo C da EUrocopa com 100% de aproveitamento e grande vitória por 3 a 0 sobre a Macedônia do Norte. A equipe de Frank De Boer apresentou um futebol intenso, coletivo, construiu um ótimo resultado com gols de Depay e Wijnaldum e desponta como uma das favoritas para vencer o torneio.INTENSIDADEEm um primeiro tempo intenso, a Macedônia do Norte foi quem assustou primeiro com Trajkovski recebendo lindo passe de Pandev e mandando um balaço de fora da área, carimbando a trave. Aos 23, a Holanda respondeu com um rápido contra-ataque em que Mallen foi lançado pelo lado direito, tocou para Depay chegar batendo livre e inaugurar o placar. Aos 29, Dumfries recebeu cruzamento rasteiro pelo lado direito e finalizou para ótima defesa de Dimitrievski.
QUE SEGUNDO TEMPONa volta do intervalo, De Ligt quase ampliou o marcador ao aproveitar cobrança de escanteio, cabecear e Trickovski tirar a bola em cima da linha. No minuto seguinte, a Holanda roubou a posse em campo de ataque, Depay recebeu passe pelo lado esquerdo da área e tocou para WIjnaldum completar para o gol livre dentro da pequena área.
MEIA ARTILHEIROAos 10 minutos, a Macedônia do Norte teve boa oportunidade em cobrança de falta cobrada por Bandhi para boa intervenção de Stekelenburg. No entanto, a equipe de Frank De Boer respondeu com Mallen deixando Depay na cara do gol, batendo para ótima defesa de Dimitrievski, mas Wijnaldum apareceu sozinho dentro da área para fazer seu segundo gol na partida.
MAIS PRESSÃOApós o terceiro gol, Van Aanholt recebeu passe em profundidade pelo lado esquerdo, tocou para o artilheiro do jogo chegar finalizando pela linha de fundo. Após algumas alterações de Frank De Boer, a Holanda não diminuiu o ritmo e aos 21 minutos De Jong roubou a bola, serviu Weghorst pelo lado direito e o atacante que havia entrado carimbou o travessão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados