futebol

Holanda vence Bósnia em grande jogo de Wijnaldum e Depay

Wijnaldum foi responsável por dois gols na vitória da Holanda por 3 a 1 após intenso primeiro tempo. Com o resultado negativo, Bósnia está rebaixada na Liga das Nações...

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 15:50

LanceNet

Crédito: Depay foi responsável pelo terceiro e último gol da Holanda (JOHN THYS/AFP
A Holanda venceu a Bósnia por 3 a 1 após muita pressão, dar poucas brechas na defesa e garantir os três pontos pelo Grupo 1 da Liga das Nações. Com isso, a equipe de Frank de Boer se mantêm viva na competição para disputar vaga às semifinais.
INTENSOA Holanda mostrou que iria partir para cima desde o início quando Wijndal colocou uma bola na trave após tentar cruzamento. Aos seis minutos, Wijnaldum abriu o placar após cruzamento rasteiro e preciso de Dumfries em que o capitão teve trabalho apenas de empurrar para o fundo das redes sem goleiro.
MAIS PRESSÃOO camisa oito não estava satisfeito e ampliou o marcador aos 13 minutos após aproveitar bola escorada de cabeça por Berghuis após cruzamento de Memphis Depay. O time de Frank de Boer não sossegou, teve gol mal anulado de Luke de Jong, enquanto a Bósnia não conseguiu fazer frente.
MERECIDOApós participar dos dois gols no primeiro tempo, Depay marcou o terceiro gol dos Países Baixos em nova jogada com Dumfries cruzando e deixando o atacante livre. A Bósnia descontou com Prevljak após cruzamento da direita, mas está rebaixada na Liga das Nações.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

