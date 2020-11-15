Holanda vence Bósnia em grande jogo de Wijnaldum e Depay

A Holanda venceu a Bósnia por 3 a 1 após muita pressão, dar poucas brechas na defesa e garantir os três pontos pelo Grupo 1 da Liga das Nações. Com isso, a equipe de Frank de Boer se mantêm viva na competição para disputar vaga às semifinais.
INTENSOA Holanda mostrou que iria partir para cima desde o início quando Wijndal colocou uma bola na trave após tentar cruzamento. Aos seis minutos, Wijnaldum abriu o placar após cruzamento rasteiro e preciso de Dumfries em que o capitão teve trabalho apenas de empurrar para o fundo das redes sem goleiro.
MAIS PRESSÃOO camisa oito não estava satisfeito e ampliou o marcador aos 13 minutos após aproveitar bola escorada de cabeça por Berghuis após cruzamento de Memphis Depay. O time de Frank de Boer não sossegou, teve gol mal anulado de Luke de Jong, enquanto a Bósnia não conseguiu fazer frente.
MERECIDOApós participar dos dois gols no primeiro tempo, Depay marcou o terceiro gol dos Países Baixos em nova jogada com Dumfries cruzando e deixando o atacante livre. A Bósnia descontou com Prevljak após cruzamento da direita, mas está rebaixada na Liga das Nações.