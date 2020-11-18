Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Holanda vence a Polônia, mas fica fora da semifinal da Liga das Nações

Laranja sai atrás no placar, vira no segundo tempo com gols de Depay e Wijnaldum, mas não consegue vaga entre os quatro melhores da competição de seleções europeias...
LanceNet

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 19:04

Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Venceu, mas não foi o suficiente. A Holanda visitou a Polônia pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, venceu a equipe de Lewandowski e companhia, mas não se classificou para a semifinal do torneio. Com gols de Depay e Wijnaldum, a Laranja venceu os polacos por 2 a 1. Józwiak abriu o placar.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESSUSTO NO INÍCIONo primeiro tempo, os donos da casa se lançaram ao ataque e abriram o placar logo no início da partida. Com quatro minutos, Józwiak roubou bola no campo de defesa, tabelou com Lewandowski no meio-campo e avançou com liberdade. Dentro da área, o camisa 21 limpou Blind e bateu no canto para fazer 1 a 0.
VIRADA NA ETAPA FINALPressionada pelo resultado e precisando vencer para continuar sonhando com a vaga, a Holanda voltou para o segundo tempo sem dar muito espaço para a Polônia. O gol de empate foi aos 31 minutos em bela cobrança de pênalti de Depay. Aos 38, Berghuis bateu escanteio e Wijnaldum subiu na primeira trave para fazer de cabeça
INSUFICIENTEA vitória não bastava para o time de Frank De Boer conseguir a classificação. A Holanda tinha que torcer ao menos por um empate no jogo entre Bósnia e Herzegovina e Itália para avançar à semifinal. A Azzurri venceu por 2 a 0 e está entre os quatro melhores.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados