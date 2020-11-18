Holanda vence a Polônia, mas fica fora da semifinal da Liga das Nações

Venceu, mas não foi o suficiente. A Holanda visitou a Polônia pela última rodada da fase de grupos da Liga das Nações, venceu a equipe de Lewandowski e companhia, mas não se classificou para a semifinal do torneio. Com gols de Depay e Wijnaldum, a Laranja venceu os polacos por 2 a 1. Józwiak abriu o placar.
SUSTO NO INÍCIONo primeiro tempo, os donos da casa se lançaram ao ataque e abriram o placar logo no início da partida. Com quatro minutos, Józwiak roubou bola no campo de defesa, tabelou com Lewandowski no meio-campo e avançou com liberdade. Dentro da área, o camisa 21 limpou Blind e bateu no canto para fazer 1 a 0.
VIRADA NA ETAPA FINALPressionada pelo resultado e precisando vencer para continuar sonhando com a vaga, a Holanda voltou para o segundo tempo sem dar muito espaço para a Polônia. O gol de empate foi aos 31 minutos em bela cobrança de pênalti de Depay. Aos 38, Berghuis bateu escanteio e Wijnaldum subiu na primeira trave para fazer de cabeça
INSUFICIENTEA vitória não bastava para o time de Frank De Boer conseguir a classificação. A Holanda tinha que torcer ao menos por um empate no jogo entre Bósnia e Herzegovina e Itália para avançar à semifinal. A Azzurri venceu por 2 a 0 e está entre os quatro melhores.