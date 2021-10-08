Holanda vence a Letônia fora de casa pelas Eliminatórias e mantém primeira colocação

Crédito: GINTS IVUSKANS / AFP

A Holanda conseguiu segurar a primeira colocação do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 ao vencer a Letônia nesta sexta-feira. Com gol marcado por Davy Klaassen, os holandeses somaram mais três pontos.Veja a tabela das Eliminatórias

PRIMEIRO GOLA Holanda conseguiu abrir o placar do confronto no Daugava Stadium ainda na primeira etapa da partida. Com dezenove minutos no relógio, os holandeses foram ao ataque e, após assistência de Memphis Depay, Davy Klaassen marcou o gol.

ATAQUE X DEFESAA Letônia, ao contrário da Holanda, ficou no campo defensivo durante grande parte do tempo. A equipe da casa teve apenas 20% da posse de bola na etapa inicial da partida, e finalizou em quatro oportunidade, com nenhuma chegando ao gol holandês.

PRESSÃOOs holandeses seguiram no ataque durante o segundo tempo, e pressionaram a Letônia durante toda a etapa final. Foram dez finalizações para os visitantes, que não conseguiram marcar em nenhum momento, mas garantiram a vitória contra os letões.

FALTOU MIRAPelos dois lados da partida desta sexta-feira, faltou acertar melhor o gol em suas finalizações. Enquanto a Holanda acertou apenas quatro de suas 19 finalizações no gol, a Letônia acertou um chute entre os seus nove, mas não marcou.