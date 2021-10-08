Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Holanda vence a Letônia fora de casa pelas Eliminatórias e mantém primeira colocação
futebol

Holanda vence a Letônia fora de casa pelas Eliminatórias e mantém primeira colocação

Com gol de Klaassen, Holanda conseguiu vitória por 1 a 0 contra a Letônia para manter a liderança do Grupo G...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 17:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 out 2021 às 17:38
Crédito: GINTS IVUSKANS / AFP
A Holanda conseguiu segurar a primeira colocação do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022 ao vencer a Letônia nesta sexta-feira. Com gol marcado por Davy Klaassen, os holandeses somaram mais três pontos.Veja a tabela das Eliminatórias
PRIMEIRO GOLA Holanda conseguiu abrir o placar do confronto no Daugava Stadium ainda na primeira etapa da partida. Com dezenove minutos no relógio, os holandeses foram ao ataque e, após assistência de Memphis Depay, Davy Klaassen marcou o gol.
ATAQUE X DEFESAA Letônia, ao contrário da Holanda, ficou no campo defensivo durante grande parte do tempo. A equipe da casa teve apenas 20% da posse de bola na etapa inicial da partida, e finalizou em quatro oportunidade, com nenhuma chegando ao gol holandês.
PRESSÃOOs holandeses seguiram no ataque durante o segundo tempo, e pressionaram a Letônia durante toda a etapa final. Foram dez finalizações para os visitantes, que não conseguiram marcar em nenhum momento, mas garantiram a vitória contra os letões.
FALTOU MIRAPelos dois lados da partida desta sexta-feira, faltou acertar melhor o gol em suas finalizações. Enquanto a Holanda acertou apenas quatro de suas 19 finalizações no gol, a Letônia acertou um chute entre os seus nove, mas não marcou.
SEQUÊNCIAA Letônia enfrenta a Turquia às 15:45h (de Brasília) desta segunda-feira. Os holandeses entram em campo no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar Gibraltar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados