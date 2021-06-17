Holanda vence a Áustria e se aproxima de classificação para o mata-mata da Eurocopa

Nesta quinta-feira, a Seleção Holandesa recebeu a Seleção Austríaca na Johan Cruyff Arena, na cidade de Amsterdam, pela segunda rodada do Grupo C da Eurocopa. O confronto terminou com vitória da Holanda por 2 a 0, com gols de Depay e Dumfries.
PÊNALTI A Holanda conseguiu se sair bem na partida já no início dela pois, com apenas nove minutos de jogo, David Alaba cometeu um pênalti ao pisar no pé de Dumfries. Na cobrança, Memphis Depay bateu no canto direito do goleiro e abriu o placar para os holandeses.
ÁUSTRIA POUCO FAZDurante a primeira etapa do confronto desta quinta-feira, a Seleção Austríaca não conseguiu fazer muito no campo ofensivo. Foram apenas duas finalizações para a Áustria no primeiro tempo, e nenhuma delas chegou ao gol de Stekelenburg.
AMPLIOUOs holandeses conseguiram assumir uma posição mais tranquila na partida na segunda etapa. Enquanto criavam boas chances no ataque, os jogadores da 'Laranja Mecânica', aos 22 minutos, viram Donyell Malen dar a assistência para o gol de Denzel Dumfries.
ERROU A MIRAO segundo tempo da Áustria foi superior quando comparado ao primeiro. Mais chances de ataque foram criadas pelos austríacos mas, novamente, erraram o gol. Apenas uma finalização chegou ao goleiro holandês enquanto muitas foram para fora.
SEQUÊNCIAA Holanda enfrenta a Macedônia do Norte às 13h (de Brasília) de segunda-feira. A Áustria, por sua vez, enfrenta a Ucrânia também às 13h (de Brasília) de segunda-feira.