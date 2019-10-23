A seleção da Holanda foi a primeira a desembarcar no Espírito Santo para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. E os europeus estão dispostos a conquistar os corações dos capixabas. O Consulado Geral dos Países Baixos vai realizar uma ação para incentivar os torcedores a comparecerem aos jogos da Laranja Mecânica no Kleber Andrade, que já tem várias cores em suas arquibancadas e agora pode ganhar um tom mais alaranjado.
Quem for ao estádio nos dias dos jogos da Holanda poderá participar de uma promoção especial: serão disponibilizadas 500 camisas com as cores holandesas para os torcedores que tiverem ingressos, no domingo (27) na partida contra o Japão às 20h, e mais 500 na quarta-feira (30), no jogo contra Senegal. A delegação holandesa vai montar uma estrutura fora do estádio para a entrega das camisas para as 500 primeiras pessoas que apresentarem o ingresso. Sendo uma camisa por ingresso por pessoa.
Holanda vai distribuir mil camisas para torcedores no Kleber Andrade
Além de serem presenteados com as camisas, os torcedores vão participar de um concurso, que avaliará a fotografia mais criativa com a camisa e terá como prêmio uma passagem de ida e volta para Amsterdã, na Holanda. Nada mal, né?!