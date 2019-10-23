Holanda vai distribuir mil camisas para torcedores no Kleber Andrade

Holanda vai disponibilizar mil camisas para torcedores que comparecerem ao Kleber Andrade Crédito: KNVB/Divulgação

A seleção da Holanda foi a primeira a desembarcar no Espírito Santo para a disputa da Copa do Mundo Sub-17. E os europeus estão dispostos a conquistar os corações dos capixabas. O Consulado Geral dos Países Baixos vai realizar uma ação para incentivar os torcedores a comparecerem aos jogos da Laranja Mecânica no Kleber Andrade, que já tem várias cores em suas arquibancadas e agora pode ganhar um tom mais alaranjado.

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Quem for ao estádio nos dias dos jogos da Holanda poderá participar de uma promoção especial: serão disponibilizadas 500 camisas com as cores holandesas para os torcedores que tiverem ingressos, no domingo (27) na partida contra o Japão às 20h, e mais 500 na quarta-feira (30), no jogo contra Senegal. A delegação holandesa vai montar uma estrutura fora do estádio para a entrega das camisas para as 500 primeiras pessoas que apresentarem o ingresso. Sendo uma camisa por ingresso por pessoa.

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