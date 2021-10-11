Holanda goleia Gibraltar e segue na ponta do Grupo G das Eliminatórias Europeias; Noruega também vence

Goleada laranja em Roterdã. Nesta segunda-feira, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022, a Holanda recebeu a seleção de Gibraltar e o time de Louis van Gaal não tomou conhecimento do rival. Os neerlandeses venceram por 6 a 0, com gols de Van Dijk, Depay (duas vezes), Dumfries, Danjuma e Malen.MASSACREJogando em casa, a Holanda dominou desde o início e abriu o placar aos nove minutos com Van Dijk, de cabeça, após cobrança de escanteio de Depay. Aos 21 minutos, Lang achou lindo passe para Klaassen dentro da área, que rolou para Depay só escorar e fazer o segundo.
DOIS PÊNALTISAinda na etapa inicial, a Holanda teve dois pênaltis ao seu favor após a bola bater não mãos de Torrilla e Valarino, respectivamente. Na primeira, quando o jogo estava 1 a 0, o goleiro Banda defendeu o chute de Depay. Na segunda, porém, já nos acréscimos, o camisa 10 bateu forte e converteu.
MAIS TRÊSNo segundo tempo, a Laranja diminuiu o ritmo da etapa inicial, mas mesmo assim ainda marcou mais três vezes. No início, Dumfries recebeu cruzamento de Lang e marcou o quarto de cabeça. O quinto foi de Danjuma, que recebeu de Weghorst. No fim, Malen fechou a conta após passe de Depay.
SEQUÊNCIAHolanda e Gibraltar voltam a campo em novembro para os dois últimos jogos da Data-Fifa em 2021 e também as duas rodadas finais das Eliminatórias. No dia 13, os holandeses visitam a seleção de Montenegro, enquanto os gibraltinos encaram a Turquia.