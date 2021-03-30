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Holanda goleia Gibraltar e segue na busca pela liderança do grupo nas Eliminatórias

Goleada por 7 a 0 dos holandeses fora de casa serviu para reanimar equipe que não estava 100% na competição...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 17:41
Crédito: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP
Nesta terça-feira, a Seleção de Gibraltar recebeu a Seleção da Holanda pela 3ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com goleada holandesa por 7 a 0, com gols de Berghuis, de Jong, Depay (duas vezes), Wijnaldum, Malen e Van de Beek.
Veja a tabela das EliminatóriasPERTO DO FIMApenas a Holanda conseguiu atacar no primeiro tempo. Enquanto os holandeses finalizaram 19 vezes, a Seleção de Gibraltar não conseguiu um único chute. Dessa forma, aos 41 minutos da primeira parte, Steven Berghuis abriu o placar para a Seleção Holandesa.
GIBRALTAR SOMENão houve espaço para Gibraltar poder jogar durante toda a primeira etapa. Nos 45 minutos iniciais, a seleção da casa teve apenas 19% da posse de bola, enquanto os holandeses conseguiram 81%, formando uma máquina de pressão em campo.
CHUVA DE GOLSEm um total de nove minutos, a Holanda conseguiu marcar quatro gols, começando com Luuk de Jong, aos 11 minutos, passando por Memphis Depay aos 16, Gini Wijnaldum aos 17 e terminando com Donyell Malen aos 19 minutos.
CONTROLEPelo restante da partida, Gibraltar seguiu sem oferecer perigo aos holandeses, e não finalizaram em momento algum. A Holanda, por sua vez, soube pressionar, e perto do final do confronto, ampliou com Donny Van de Beek para fazer o sexto, além de contar com o sétimo gol, novamente com Depay.
SEQUÊNCIAA Holanda entra em campo novamente apenas em junho, pela Eurocopa, contra a Ucrânia. Fora da Euro, Belarus volta às Eliminatórias apenas em setembro.

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