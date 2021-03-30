Holanda goleia Gibraltar e segue na busca pela liderança do grupo nas Eliminatórias

Crédito: MAURICE VAN STEEN / ANP / AFP

Nesta terça-feira, a Seleção de Gibraltar recebeu a Seleção da Holanda pela 3ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022. O confronto terminou com goleada holandesa por 7 a 0, com gols de Berghuis, de Jong, Depay (duas vezes), Wijnaldum, Malen e Van de Beek.

Veja a tabela das EliminatóriasPERTO DO FIMApenas a Holanda conseguiu atacar no primeiro tempo. Enquanto os holandeses finalizaram 19 vezes, a Seleção de Gibraltar não conseguiu um único chute. Dessa forma, aos 41 minutos da primeira parte, Steven Berghuis abriu o placar para a Seleção Holandesa.

GIBRALTAR SOMENão houve espaço para Gibraltar poder jogar durante toda a primeira etapa. Nos 45 minutos iniciais, a seleção da casa teve apenas 19% da posse de bola, enquanto os holandeses conseguiram 81%, formando uma máquina de pressão em campo.

CHUVA DE GOLSEm um total de nove minutos, a Holanda conseguiu marcar quatro gols, começando com Luuk de Jong, aos 11 minutos, passando por Memphis Depay aos 16, Gini Wijnaldum aos 17 e terminando com Donyell Malen aos 19 minutos.

CONTROLEPelo restante da partida, Gibraltar seguiu sem oferecer perigo aos holandeses, e não finalizaram em momento algum. A Holanda, por sua vez, soube pressionar, e perto do final do confronto, ampliou com Donny Van de Beek para fazer o sexto, além de contar com o sétimo gol, novamente com Depay.