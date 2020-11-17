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futebol

Holanda e Polônia se enfrentam e secam a Itália pela vaga do Grupo 1

A equipe que sair vencedora da partida pode avançar para o Final Four
da Liga das Nações caso a Bósnia conquiste os três pontos...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 16:58

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:58

Crédito: JOHN THYS / AFP
Ainda há esperança para Polônia e Holanda. Nesta quarta-feira (18), às 16h45 (horário de Brasília), as duas seleções se enfrentam e tentam conquistar a vaga no Final Four.
A situação das duas equipes, porém, não é fácil. Quem quiser avançar, terá que vencer a partida e torcer por um tropeço da Itália contra a Bósnia.Na coletiva antes da partida, Frank de Boer, treinador da seleção holandesa, indicou que podem haver mudanças na equipe titular. Além disso, ele pensa apenas nos três pontos, mesmo caso não se classifique.
- Eu vi a Itália jogar (contra Polônia), e ela foi muito bem, ainda mais no 1º tempo. Precisamos é vencer, para não nos arrependermos depois. Quero ter uma boa forma. Todo mundo pode jogar e podem haver jogadores mais frescos.

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