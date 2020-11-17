Holanda e Polônia se enfrentam e secam a Itália pela vaga do Grupo 1

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Ainda há esperança para Polônia e Holanda. Nesta quarta-feira (18), às 16h45 (horário de Brasília), as duas seleções se enfrentam e tentam conquistar a vaga no Final Four.

A situação das duas equipes, porém, não é fácil. Quem quiser avançar, terá que vencer a partida e torcer por um tropeço da Itália contra a Bósnia.Na coletiva antes da partida, Frank de Boer, treinador da seleção holandesa, indicou que podem haver mudanças na equipe titular. Além disso, ele pensa apenas nos três pontos, mesmo caso não se classifique.