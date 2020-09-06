  • Holanda e Itália se preparam para duelo de gigantes pela 2ª rodada da Liga das Nações
Holanda e Itália se preparam para duelo de gigantes pela 2ª rodada da Liga das Nações

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 10:16

Crédito: JOHN THYS / AFP
Líder do Grupo 1 da Liga das Nações após vencer a Polônia por 1x0, a Holanda se prepara para um duelo de gigantes contra a Itália, pela 2ª rodada. Na estreia, os italianos ficaram só no empate contra a Bósnia.
O jogo, que promete ser decisivo na luta pela liderança da chave, acontece às 15h45 da segunda-feira (7) na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã. No mesmo horário, a Bósnia recebe a Polônia.Para a partida desta segunda, a Itália tem quatro desfalques confirmados: o meia Gaetano Castrovilli sofreu uma tendinite e se junta a Federico Bernadeschi (lesão na coxa) e Alessandro Bastoni (problema muscular) na lista de lesionados. Por outro lado, Luca Pellegrini foi convocado, mas não foi utilizado e vai se juntar à seleção sub-21.
- Vamos à Holanda tentar vencer o jogo, como sempre fazemos. Vamos manter nossa estrutura básica, mas alguns jogadores vão mudar porque eles não podem jogar a cada três dias - afirmou Mancini.
Por outro lado, a Holanda não deve ter desfalques para o jogo contra a Itália. O técnico interino Dwight Lodeweges disse que alguns jogadores estão 'vulneráveis', mas em condições. Um deles é o lateral-direito Denzel Dumfries, que foi pai recentemente:
- Existe um ou outro jogador vulnerável, mas tudo parece bem. A princípio, todos eles podem jogar. O feliz papai Dumfries, entre outros. Ser um pai não o impede de jogar - disse.
Prováveis escalações:
Holanda: Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk e Aké; De Roon, Wijnaldum e Frankie De Jong; Bergwijn, Depay e Promes
Itália: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi; Sensi, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti e Insigne

