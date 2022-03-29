futebol

Holanda e Alemanha empatam em amistoso preparatório para Copa do Mundo do Qatar

Em jogo disputado, Müller marcou para os alemães e Bergwijn para os holandeses...
LanceNet

Publicado em 29 de Março de 2022 às 18:50

Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo no Qatar. Ambas as seleções performaram um bom futebol e o placar só foi aberto pela Alemanha no final do primeiro tempo com Müller. Já o empate veio na segunda etapa aos 20 minutos com Bergwijn. ALEMANHA FULMINANTE
Logo nos primeiros minutos, os alemães foram ofensivos e desempenharam um bom futebol que lembrou a performance que fez o país ser campeão em 2014. Thomas Müller foi o autor do gol, mas Sané e Havertz também criaram diversas chances.
RESPOSTA DA HOLANDA
A seleção holandesa equilibrou as ações na metade do primeiro tempo. Malen foi o jogador que mais criou oportunidades e quase marcou para os holandeses. No entanto, Bergwijn chutou forte de dentro da área para empatar para a Holanda.
VAR TAMBÉM DECIDE A PARTIDANo final da partida, Depay foi derrubado por Kehrer na área e o árbitro assinalou o pênalti. O VAR recomendou a revisão e, depois da análise, a penalidade foi cancelada.
Crédito: Holanda e Alemanha fazem duelo interessante como preparação para a Copa do Mundo no Qatar (JOHNTHYS/AFP

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

