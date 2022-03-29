Holanda e Alemanha empatam em amistoso preparatório para Copa do Mundo do Qatar

Holanda e Alemanha empataram em 1 a 1 em amistoso preparatório para a Copa do Mundo no Qatar. Ambas as seleções performaram um bom futebol e o placar só foi aberto pela Alemanha no final do primeiro tempo com Müller. Já o empate veio na segunda etapa aos 20 minutos com Bergwijn. ALEMANHA FULMINANTE
Logo nos primeiros minutos, os alemães foram ofensivos e desempenharam um bom futebol que lembrou a performance que fez o país ser campeão em 2014. Thomas Müller foi o autor do gol, mas Sané e Havertz também criaram diversas chances.
RESPOSTA DA HOLANDA
A seleção holandesa equilibrou as ações na metade do primeiro tempo. Malen foi o jogador que mais criou oportunidades e quase marcou para os holandeses. No entanto, Bergwijn chutou forte de dentro da área para empatar para a Holanda.
VAR TAMBÉM DECIDE A PARTIDANo final da partida, Depay foi derrubado por Kehrer na área e o árbitro assinalou o pênalti. O VAR recomendou a revisão e, depois da análise, a penalidade foi cancelada.