Hoje técnico, Elano vê equilíbrio no clássico de Manchester e dá o caminho da vitória para as equipes

Crédito: Confronto entre Manchester United e Manchester City deve ser marcado pelo equilíbrio (PHIL NOBLE / POOL / AFP

Elano, atual técnico da Ferroviária, com quem fez uma grande campanha na Série D do Campeonato Brasileiro e quase conquistou o acesso de divisão, conversou com o LANCE! e analisou o confronto entre Manchester United e Manchester City, que será realizado neste sábado, às 9h30 (horário de Brasília), pela Premier League.CONHECE A PRESSÃO

Embora o ex-meia esteja trabalhando na beira do gramado e na preparação para o Campeonato Paulista, Elano vestiu a camisa do Manchester City entre 2007 e 2009 e entende como é a pressão pelo resultado por parte dos torcedores de ambos os clubes em uma semana de derby.

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E na atual fase da temporada, o Manchester United é o clube que joga mais pressionado por conta dos recentes resultados negativos (apesar da vitória sobre o Tottenham na última rodada da Premier League). No entanto, o comandante da Ferroviária vê o clássico equilibrado.

- O momento do Manchester City é mais tranquilo. O Manchester United tem vivido um período turbulento, uma pressão gigantesca, mas quando se trata desse clássico há muito equilíbrio. Pela fase, o Manchester City tem o favoritismo, mas no campo é tudo igual. Os Red Devils têm o Cristiano Ronaldo, mas do outro lado há uma equipe entrosada.

GAJO vs COLETIVO

E o craque português, segundo Elano, deve ser motivo de preocupação de Pep Guardiola por conta da qualidade e do poder de decisão do camisa sete, que tem nove gols em 11 partidas. No entanto, a força coletiva do atual campeão da Premier League precisa ser fundamental no duelo.

- Cristiano Ronaldo é acima da média, pois ele decide um jogo em fração de segundos. É difícil pará-lo, pois ao mesmo tempo há companheiros ao lado dele que têm muita qualidade. O Manchester City, mesmo com bons jogadores individuais, é uma equipe que trabalha bem coletivamente, mas tem que estar atento em todos os momentos.

Embora possa parecer clichê de treinador, Elano indica qual o segredo para sair de campo com a vitória em um confronto que nos últimos anos tem mostrado esse equilíbrio que o ex-meia viveu em campo.

- Eu acredito muito na organização. Quem errar menos nesse tipo de jogo é quem deve vencer, pois a qualidade técnica, tática e mental de ambos os clubes é muito grande. O que vai fazer a diferença é o coletivo e ambos possuem atletas que podem resolver.

O Manchester City ocupa a 3ª colocação no Campeonato Inglês e vem de uma derrota sofrida para o Crystal Palace. Já o Manchester United está no 5º lugar na tabela e conquistou uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Tottenham. Três pontos separam a equipe de Pep Guardiola do time de Ole Solskjaer e o sábado promete um jogo enorme.