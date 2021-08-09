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futebol

Hoje no Vizela, Charles quer ótima temporada no clube português

Goleiro brasileiro está no país há alguns anos, e atuará pela equipe do Vizela na elite portuguesa nesta temporada
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Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 14:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 14:18
Crédito: Charles atua pelo Vizela (Divulgação/Vizela
O goleiro Charles, que hoje defende a camisa do Vizela falou sobre a perspectiva para defender o novo clube nesta temporada. Segundo o arqueiro, a meta é fazer um grande ano com todos no elenco para que o grupo possa conquistar seus objetivos.
Veja a tabela do Português- Estamos trabalhando muito para que esse ano seja de grandes conquistas para o Vizela e seu torcedor. O grupo tem se dedicado muito no dia a dia para ter grandes resultados ao longo desta época - disse o jogador, que atua em Portugal há anos.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, sua motivação na equipe do Vizela é grande para este ano.
- Estou muito motivado e focado para esse ano. Tenho trabalhado muito para que esse ano seja de vitórias individuais e coletivas - concluiu o goleiro do Vizela.

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