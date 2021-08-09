Hoje no Vizela, Charles quer ótima temporada no clube português

Crédito: Charles atua pelo Vizela (Divulgação/Vizela

O goleiro Charles, que hoje defende a camisa do Vizela falou sobre a perspectiva para defender o novo clube nesta temporada. Segundo o arqueiro, a meta é fazer um grande ano com todos no elenco para que o grupo possa conquistar seus objetivos.

Veja a tabela do Português- Estamos trabalhando muito para que esse ano seja de grandes conquistas para o Vizela e seu torcedor. O grupo tem se dedicado muito no dia a dia para ter grandes resultados ao longo desta época - disse o jogador, que atua em Portugal há anos.

Ainda de acordo com o atleta brasileiro, sua motivação na equipe do Vizela é grande para este ano.