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Hoje no Vizela, Charles consegue dupla nacionalidade em Portugal e foca em futuro no país

Goleiro brasileiro está em Portugal há alguns anos
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LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 13:33

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 13:33

Hoje vestindo a camisa do Vizela, o goleiro Charles, com passagem pelo Marítimo, conseguiu, após longo processo, a dupla nacionalidade em Portugal. Segundo o jogador, conquistar esse objetivo será muito importante para seu futuro no país.- Esse era um objetivo que tinha desde a minha chegada a Portugal há alguns anos. Estou muito feliz por ter a oportunidade de me tornar um cidadão português. Sem dúvida, isso me ajudará muito em meu futuro no país e no clube. Estou muito mais motivado após conquistar essa meta - disse.
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é permanecer no país por muitos anos.
- Minha ideia é permanecer no país por muitos anos. Portugal é um país que me faz muito bem e que me deixa à vontade para exercer minha profissão.
Crédito: CharlesnãopretendesairdePortugal(Divulgação/Vizela

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