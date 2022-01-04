Hoje no Vizela, Charles consegue dupla nacionalidade em Portugal e foca em futuro no país

Hoje vestindo a camisa do Vizela, o goleiro Charles, com passagem pelo Marítimo, conseguiu, após longo processo, a dupla nacionalidade em Portugal. Segundo o jogador, conquistar esse objetivo será muito importante para seu futuro no país.- Esse era um objetivo que tinha desde a minha chegada a Portugal há alguns anos. Estou muito feliz por ter a oportunidade de me tornar um cidadão português. Sem dúvida, isso me ajudará muito em meu futuro no país e no clube. Estou muito mais motivado após conquistar essa meta - disse.