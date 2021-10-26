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futebol

Hoje no Tondela, Bebeto quer ótima sequência no clube

Lateral brasileiro é destaque na equipe
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Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 13:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 13:22
Crédito: Bebeto espera conquistar resultados positivos com o Tondela (Divulgação/Tondela
Um dos principais nomes do Tondela, o lateral-direito Bebeto espera ritmo intenso da equipe para a sequência desta época em Portugal. Segundo o jogador, com passagens pelo Marítimo, Bahia e Caxias, a meta de todos é crescer nas semanas que virão.- Estamos lutando muito para que as coisas saiam como estamos planejando para essas próximas partidas da temporada. O elenco tem trabalhado muito para evoluir e melhorar o desempenho em campo na temporada - disse o jogador.
> Veja a tabela do Campeonato Português
Ainda de acordo com o atleta, sua ideia é evoluir com todos no clube.
- Tenho me dedicado muito para fazer uma grande temporada e para melhorar meu rendimento em campo nesta época. Vou me dedicar ao máximo para fazer um grande ano.

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