Hoje no Tondela, Bebeto quer ótima sequência no clube

Um dos principais nomes do Tondela, o lateral-direito Bebeto espera ritmo intenso da equipe para a sequência desta época em Portugal. Segundo o jogador, com passagens pelo Marítimo, Bahia e Caxias, a meta de todos é crescer nas semanas que virão.- Estamos lutando muito para que as coisas saiam como estamos planejando para essas próximas partidas da temporada. O elenco tem trabalhado muito para evoluir e melhorar o desempenho em campo na temporada - disse o jogador.