Hoje no São Paulo, William conta as problemas cardíacos que enfrentou

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Apresentado pelo São Paulo na última quinta-feira (1), o meio-campista William compartilhou, durante entrevista coletiva, sua história de superação. O atleta enfrentou, no início de sua carreira, problemas cardiovasculares.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

William passou por problemas no coração durante a adolescência, quando ainda estava nas categorias de base do Palmeiras. O meia teve um bloqueio do ramo esquerdo diagnosticado. Isso significa que o pulso elétrico do lado esquerdo do coração sofria interrupção total ou parcial. O jogador chegou a sofrer duas paradas cardíacas.

Durante a entrevista de sua apresentação, William falou sobre sua superação e sobre o seu caminho de vencer a batalha contra o problema no coração e virar profissional, chegando ao São Paulo.

- Sobre o coração, é um problema superado, difícil e complicado. Eu pude vencer esse desafio. Sempre faço um check-up geral, uma bateria de exames, fui aprovado mais uma vez e posso fazer o que mais gosto, que é jogar futebol. Eu consegui fazer o meu trabalho no passado e, hoje, represento um gigante - comentou o meio-campista.

Em um momento emocionante da coletiva, William revelou que parte crucial de sua recuperação foi sua fé. O atleta falou sobre sua religiosidade e o quanto ela é importante para ele.