Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hoje no Santa Clara, Mansur fala sobre evolução em Portugal

Lateral-esquerdo brasileiro com passagem pelo futebol baiano e pelo Atlético-MG vive bom momento em Portugal
...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 16:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 16:09
Crédito: Santa Clara
Um dos destaques do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná falou sobre a evolução que teve desde a sua chegada em Portugal. Para o jogador, o trabalho realizado no clube tem ajudado muito nisso.
Veja a tabela do Português- Atuar no futebol português tem sido um grande aprendizado. O futebol no país é muito forte e isso ajuda. Venho buscando fazer a minha parte em campo para ajudar. Minha ideia é terminar a temporada jogando em alto nível - disse.
Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer terminar a época entre os dez primeiros colocados da Liga.
- Vamos lutar muito para continuarmos firmes entre os dez primeiros da Liga. Queremos encerrar a temporada o mais próximos possível dos primeiros colocados - falou o jogador.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados