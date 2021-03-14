Hoje no Santa Clara, Mansur fala sobre evolução em Portugal

Crédito: Santa Clara

Um dos destaques do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná falou sobre a evolução que teve desde a sua chegada em Portugal. Para o jogador, o trabalho realizado no clube tem ajudado muito nisso.

Veja a tabela do Português- Atuar no futebol português tem sido um grande aprendizado. O futebol no país é muito forte e isso ajuda. Venho buscando fazer a minha parte em campo para ajudar. Minha ideia é terminar a temporada jogando em alto nível - disse.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer terminar a época entre os dez primeiros colocados da Liga.