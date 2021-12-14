Hoje no Rizespor, Fabrício Baiano quer chegar aos cem jogos na Turquia

Hoje no Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou a possibilidade de chegar aos cem jogos no futebol turco. Segundo o jogador, ele tem trabalhado com muita dedicação para alcançar essa meta.- Estou trabalhando para melhorar ainda mais meus números no clube. Estou feliz com o meu desempenho individual no clube, mas quero melhorar ainda mais dentro e fora de campo. Estou muito focado nisso - disse.