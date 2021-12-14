Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hoje no Rizespor, Fabrício Baiano quer chegar aos cem jogos na Turquia

Volante vem se destacando na Turquia
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 13:52

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 13:52

Hoje no Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, destacou a possibilidade de chegar aos cem jogos no futebol turco. Segundo o jogador, ele tem trabalhado com muita dedicação para alcançar essa meta.- Estou trabalhando para melhorar ainda mais meus números no clube. Estou feliz com o meu desempenho individual no clube, mas quero melhorar ainda mais dentro e fora de campo. Estou muito focado nisso - disse.
Ainda de acordo com o jogador, o grupo tem tudo para crescer nas próximas partidas.
- Nosso elenco vem se dedicando para evoluir. Não podemos vacilar. Temos que ter um ritmo forte até o fim.
Crédito: FabrícioBaianoquerchegaraos100jogosnaTurquia(Divulgação/Rizespor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados