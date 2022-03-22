Hoje no Rizespor, Fabrício Baiano espera crescimento na Turquia

Em grande momento vestindo a camisa do Rizespor, o volante Fabrício Baiano, ex-Vasco e Coritiba, falou sobre a evolução que teve na Turquia nos últimos meses. Feliz com isso, o jogador revelou estar na expectativa para as próximas semanas.> Fifa informa regras para o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo

- Estou vivendo um ótimo momento individual e isso é consequência de um trabalho forte que tenho feito ao longo dos últimos meses. Venho em um ritmo forte pra continuar melhorando meu desempenho em campo com o clube e para ter números ainda melhores dos que o tenho hoje - disse.

Na zona de rebaixamento do Campeonato Turco, o Rizespor espera fechar o ano em evolução. De acordo com o jogador, o grupo tem tudo para crescer nas próximas partidas.

- O elenco tem trabalhado para melhorar o desempenho em campo e para terminar o ano com vitórias e boas apresentações. Vamos lutar muito por isso - declarou o volante.