Hoje no Kalba, Wanderson foca em sequência positiva na equipe árabe nos próximos meses

Um dos principais nomes do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de continuar melhorando seu desempenho em campo no futebol local. Segundo o jogador, a meta é fazer uma história na região com gols e títulos.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei

- Estou trabalhando muito para continuar melhorando meu desempenho em campo e para crescer junto com todos. Vou me dedicar ao máximo para evoluir e para conquistar meus objetivos no clube e no país - disse, antes de emendar:

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- Vamos com tudo nestes próximos meses e nesta reta final de campeonato. O grupo está muito focado em terminar bem o ano - complementou o jogador brasileiro.