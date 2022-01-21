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Hoje no Kalba, Wanderson foca em sequência positiva na equipe árabe nos próximos meses

Meia brasileiro vem se destacando no clube
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LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 15:54

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 15:54

Um dos principais nomes do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de continuar melhorando seu desempenho em campo no futebol local. Segundo o jogador, a meta é fazer uma história na região com gols e títulos.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei
- Estou trabalhando muito para continuar melhorando meu desempenho em campo e para crescer junto com todos. Vou me dedicar ao máximo para evoluir e para conquistar meus objetivos no clube e no país - disse, antes de emendar:
+ Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei
- Vamos com tudo nestes próximos meses e nesta reta final de campeonato. O grupo está muito focado em terminar bem o ano - complementou o jogador brasileiro.
Crédito: WandersonéumdosdestaquesdoIttihadKalba(Divulgação/IttihadKalba

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