Hoje no Kalba, Wanderson foca em sequência positiva na equipe árabe

Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de continuar evoluindo no futebol local. Segundo o atleta, a meta é fazer uma história na região com gols e títulos.- Estou feliz aqui e muito motivado para fazer uma grande temporada no clube. Espero que esse primeiro semestre de 2022 seja de alto nível para mim e para o clube. Estou muito focado em ajudar o elenco.