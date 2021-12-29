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futebol

Hoje no Kalba, Wanderson foca em sequência positiva na equipe árabe

Meia brasileiro vem se destacando no clube
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LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2021 às 14:40

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 14:40

Um dos principais destaques do Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes, o meia-atacante Wanderson falou sobre o desejo de continuar evoluindo no futebol local. Segundo o atleta, a meta é fazer uma história na região com gols e títulos.- Estou feliz aqui e muito motivado para fazer uma grande temporada no clube. Espero que esse primeiro semestre de 2022 seja de alto nível para mim e para o clube. Estou muito focado em ajudar o elenco.
Segundo Wanderson, o elenco do Kalba tem tudo para crescer na temporada.
- Vamos trabalhar muito para que as coisas saiam como estamos planejando. O elenco está muito focado em terminar bem a temporada.
Crédito: WandersonvivebommomentocomacamisadoKalba(Divulgação/IttihadKalba

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