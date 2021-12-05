Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hoje no Iraque, Erick Luis espera crescimento no Naft Missan

Atacante brasileiro que atua na equipe do Naft Missan quer crescer no futebol do país do Oriente Médio
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2021 às 16:02

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 16:02

Já adaptado ao futebol árabe, o atacante Erick Luís, que hoje veste as cores da camisa do Naft Missan, do Iraque, espera evolução no país. Segundo o atleta brasileiro, com passagens por equipes como Bahia e Vasco, a meta é fazer história na região.- Tenho trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando meus números por aqui. Venho em um ritmo forte para conquistar meus objetivos com a camisa do clube nestes próximos meses. Estou motivado - disse o atleta.
Erick Luis também destacou que o elenco tem tudo para fazer uma grande época no clube.
- O grupo tem trabalhado muito para evoluir e melhorar seu rendimento em campo nestas próximas partidas da temporada. Vamos lutar muito por isso - concluiu.
Crédito: ErickLuisédestaquedoNaftMissan(Foto:Divulgação/NaftMissan

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados