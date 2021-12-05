Hoje no Iraque, Erick Luis espera crescimento no Naft Missan

Já adaptado ao futebol árabe, o atacante Erick Luís, que hoje veste as cores da camisa do Naft Missan, do Iraque, espera evolução no país. Segundo o atleta brasileiro, com passagens por equipes como Bahia e Vasco, a meta é fazer história na região.- Tenho trabalhado muito para continuar evoluindo e melhorando meus números por aqui. Venho em um ritmo forte para conquistar meus objetivos com a camisa do clube nestes próximos meses. Estou motivado - disse o atleta.