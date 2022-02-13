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Hoje no Fluminense, goleiro Fábio cobra R$ 20 milhões do Cruzeiro na Justiça e notifica Ronaldo

O ex-goleiro da Raposa quer receber salários atrasados e outros valores devidos a ele pelo clube mineiro...

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2022 às 13:54
O goleiro Fábio, que deixou o Cruzeiro após 17 anos e hoje defende o Fluminense, cobra na Justiça dívidas do clube, e notificou o ex-jogador Ronaldo, dono da SAF da Raposa, extrajudicialmente, requerendo R$ 20 milhões. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo" e confirmada pelo L!. O valor se refere a salários e luvas atrasados.
Assim, a relação longa do jogador com o Cruzeiro terá a Justiça como arena de debate. Fábio alegou que quando Ronaldo quitou uma dívida com a Fifa no mesmo valor, referente ao transfer ban, “cometeu fraude à execução e prejuízo a credores, que deveriam receber antes da entidade”. Ronaldo e Cruzeiro ainda não se manifestaram sobre o assunto A relação entre Fábio e Ronaldo "azedou" em janeiro, quando houve uma tentativa de negociação para que o goleiro ficasse mais tempo no clube e completasse 1000 jogos com a camisa celeste.
Fábio, com 976 jogos pelo Cruzeiro, queria um contrato até o fim do ano, mas Ronaldo e seu staff ofereceram um acordo até o fim do Campeonato Mineiro e uma grande redução salarial para que o arqueiro seguisse na Toca da Raposa. Sem acordo, o jogador deixou o time azul rumo ao Tricolor Carioca.
Crédito: Arqueirodeixouotimeazuldepoisde17anospornãoentraremacordocomanovagestão(GustavoAleixo/Cruzeiro

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