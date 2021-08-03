Hoje no Bandirmaspor, Allyson quer equipe preparada para a estreia na Turquia

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Hoje vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson pediu intensidade da equipe visando a estreia do clube no Campeonato Turco, dia 14/08. Segundo o jogador, a ideia de todos é estar em um nível alto no primeiro jogo oficial do ano.

Veja a tabela do Espanhol- Queremos aproveitar esses próximos dias para estarmos 100% e para chegarmos bem em nossa estreia. A equipe tem buscado essa evolução e vem trabalhando muito para melhorar o desempenho em campo - disse o jogador brasileiro.

Allyson falou sobre o desejo de ter um ano de bons resultados no clube turco do Bandirmaspor.