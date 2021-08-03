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futebol

Hoje no Bandirmaspor, Allyson quer equipe preparada para a estreia na Turquia

Zagueiro brasileiro do Bandirma, da Turquia, vive ótimo momento em sua carreira e planeja boa estreia no país
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LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2021 às 15:45

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 15:45

Crédito: Divulgação
Hoje vestindo a camisa do Bandirma, o zagueiro brasileiro Allyson pediu intensidade da equipe visando a estreia do clube no Campeonato Turco, dia 14/08. Segundo o jogador, a ideia de todos é estar em um nível alto no primeiro jogo oficial do ano.
Veja a tabela do Espanhol- Queremos aproveitar esses próximos dias para estarmos 100% e para chegarmos bem em nossa estreia. A equipe tem buscado essa evolução e vem trabalhando muito para melhorar o desempenho em campo - disse o jogador brasileiro.
Allyson falou sobre o desejo de ter um ano de bons resultados no clube turco do Bandirmaspor.
- Espero ter uma temporada de alto nível e com ótimos números no clube. Estou muito feliz aqui e trabalhando muito para ajudar o clube dentro e fora de campo - concluiu o zagueiro.

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